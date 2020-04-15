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15 квітня 2020, середа, 16:29 28
Америка 2020-04-15T17:45:03+03:00
Українські Новини
США фіксують нові антирекорди смертності від коронавірусу

США фіксують нові антирекорди смертності від коронавірусу

Елизавета Кесельман
США, Коронавірус в США, боротьба з коронавірусом, смертність від коронавірусу
Коронавірус. Фото: Pixabay
Коронавірус. Фото: Pixabay

США залишається епіцентром пандемії коронавірусу незважаючи на підготовку до ослаблення карантину. Так, за минулу добу, 14 квітня, жертвами інфекції стали понад 26 тисяч осіб. Про це повідомляє Worldometers.

Всього за минулу добу в США коронавірус підтвердили у 26 945 осіб. На даний момент кількість інфікованих COVID-19 складає 614 246 осіб. З них 26 064 померли. Вилікувались 38 820 пацієнтів.

Як повідомляли Українські Новини,раніше американські ЗМІ заявили, що розвідка США попереджала владу про появу епідемії коронавірусу ще в листопаді, однак президент Дональд Трамп спростував звинувачення ЗМІ, заявивши, що такого не було.

Крім того, влада США заявили про поліпшення ситуації з коронавірусом.

Також Трам сподівається, що від інфекції COVID-19 по всьому США помруть не більше, ніж 100 тисяч чоловік.

У створенні коронавіруса звинувачуютьамериканського вченого в галузі хімії Чарльза Лібера.

Сполучені штати почали набір учасників для нового клінічного випробування ефективності застосування гидроксихлорохина для лікування хворих на коронавірус.

Спецрейс посольства США евакуює з України американських громадян і їх сім'ї.

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