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  • Кто такой Чарльз Либер и почему его обвиняют в создании инфекции COVID-19
07 апреля 2020, вторник, 14:01 1466
Мир 2020-04-07T14:04:52+03:00
Українські Новини
Кто такой Чарльз Либер и почему его обвиняют в создании инфекции COVID-19

Кто такой Чарльз Либер и почему его обвиняют в создании инфекции COVID-19

Елизавета Кесельман
США, Коронавирус, Борьба с коронавирусом, Чарльз Либер, Создатель коронавируса
Чарльз Либер. Фото: Википедия
Чарльз Либер. Фото: Википедия

28 января 2020 года в США был арестован профессор Гарвардского университета, заведующий кафедрой химии Чарльз Либер. Поводом для ареста стало обвинение в пособничестве и соучастия в создании нового коронавируса, который охватил весь мир. Об этом говорится в заявлении Министерства юстиции США, передает 24tv.

Кто такой Чарльз Либер

60-летний Доктор Чарльз Либер является профессором Гарвардского университета,  родился в Филадельфии. Окончил Колледж Франклина и Маршалла, проводил докторантуру в Стэнфорде.

Там в 1985 году получил степень доктора философии по химии. С 1991 года профессор в Гарварде и с 2017 года, с 2015 года заведует кафедрой химии и химической биологии. Член Американской академии искусств и наук. Соредактор научного издания Nano Letters.

Опубликовал более 400 работ в рецензируемых журналах. В 2011 году входил в двадцатку наиболее цитируемых из ныне живущих химиков.

Либер и коронавирус

28 января 2020 года Министерство юстиции США предъявило ему и еще двоим гражданам Китая обвинение в оказании помощи Китайской Народной Респубике.

Согласно судебным документам, с 2008 года д-р Либер получил от Китая более 1,5 млн долларов США в виде грантового финансирования от Национального института здравоохранения ( NIH) и Министерство обороны (DOD).

Без ведома Гарвардского университета, начиная с 2011 года, Либер стал "Стратегическим ученым" в Уханськом технологическом университете в Китае и был договорным участником Плана "Тысячи талантов" в Китае.

Программа "Тысяча талантов" в Китае является одним из наиболее известных методов по привлечению китайских талантов в целях развивать высококвалифицированных научных экспертов для содействия научному развитию, экономическому процветанию и национальной безопасности Китая. Такая программа ориентируется на зарубежных "стажеров".

В свою очередь, Либер был обязан работать на WUT "не менее девяти месяцев в году", объявляя о проектах международного сотрудничества, воспитывая молодых учителей и докторов наук.

Однако, только на этой неделе начались строиться догадки, что профессор точно причастен к созданию коронавируса, если втайне от Америки проводил какие-то исследования в Ухане.

Когда департамент юстиции США опубликовал обвинения Либеру и еще до двум китайским гражданам, информацию быстро подхватили СМИ. Это стало настоящим взрывом в научных кругах США, несмотря на достижения профессора. 

В то же время, ученые категорически отвергают искусственное происхождение нового коронавируса.

Доказательство естественной эволюции было подтверждено данными по общей структуре SARS-CoV-2.

Как сообщали Українські Новини, в ООН заявили, что пандемия коронавируса грозит миру масштабным голодом. 

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