В США заявили о подготовке к снятию карантинных мер по коронавирусу

В США, которые являются эпицентром пандемии коронавируса, заявили о завершении разработки плана по снятию карантинных ограничений из-за инфекции. Об этом на брифинге сообщил президент США Дональд Трамп, передает РБК Украина.

По словам чиновника, в ближайшие дни Белый дом объяснит губернаторам, как безопасно открывать штаты.

Я много обсуждал это с моей командой и ведущими экспертами. Мы очень близки к завершению плана по открытию страны. Надеюсь, раньше запланированного. Скоро мы оформим новые и очень важные рекомендации губернаторам с информацией для того, чтобы они могли безопасно открывать свои штаты. Страна откроется, и откроется с успехом. В ближайшие дни мы объясним, что и как будет", - сказал Трамп.

"Полномочия президента в данном вопросе тотальные. Президент заказывает музыку", - резюмировал Трамп.

Как сообщали Українські Новини, ранее в США заявили об улучшении ситуации с коронавирусом.

Также Трамп надеется, что от коронавируса по всему США умрут не более, чем 100 тысяч человек.

Тем временем, Трамп заявил, что ничего не знал об эпидемии коронавируса осенью и обвинил СМИ в распространении фейков.