В США начали клинические испытания гидроксихлорохина для лечения коронавируса

В то время, как вакцину от коронавируса начали тестировать в Австралии, Соединенные штаты начали набор участников для нового клинического испытания эффективности применения гидроксихлорохина для лечения больных коронавирусом. Об этом сообщает "Голос Америки".

Так, Национальный институт здоровья США планиурет задействовать более 500 взрослых пациентов, у которых был подтвержден коронавирус, и которые находятся на госпитализации.

Как собщает ведомство, гидроксихлорохин пока используется для лечения малярии, волчанки и ревматоидного артрита. Его eфективности в лечении коронавируса не подтверждено. Впрочем его использования активно продвигает президент Трамп

Отмечается также, результаты испытаний будут готовы до июля 2021 года.

Как сообщали Українські Новини, медики считают, что 80% инфицированных коронавирусом умирают от подключения к аппаратам ИВЛ.

Ранее французских врачей обвинили в расизме после того, как они предложили тестировать вакцину от коронавируса на африканцах.

Тем временем, Австрия приняла решение потестировать на коронавирус выборочно 2 тысячи человек.