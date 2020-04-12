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12 апреля 2020, воскресенье, 20:04 28
Внешняя политика 2020-04-12T20:14:07+03:00
Українські Новини
Спецрейс посольства США эвакуирует из Украины американских граждан и их семьи

Спецрейс посольства США эвакуирует из Украины американских граждан и их семьи

Кира Молчанова
США, Борисполь, Эвакуация, Посольство США в Украине
самолет. фото: freepik
самолет. фото: freepik

Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине и Государственный департамент США намерены вывезти из Украины чартерным рейсом граждан США, их семьи и легальных постоянных жителей Соединенных Штатов. Эвакуация связана с пандемией коронавируса, которым в США заразились 529 951 человек.

Об этом сообщает издание "Голос Америки".

Вылет спецрейса запланирован на 15 апреля из аэропорта "Борисполь". Прибытие в город Вашингтон, в аэропорт имени Даллеса ожидается в 01:00 ночью 16 апреля. В Госдепе отметили, что время отправки и прибытия может быть изменено.

В сообщении отмечается, что свободных мест в самолете уже нет, но в Госдепартаменте заверили, что все, кто не успел на рейс, смогут улететь следующим. Для этого нужно написать на электронную почту Государственного департамента KyivUSCitizen@state.gov, чтобы попасть в список на вылет и получить инструкции для дальнейших действий.

Как сообщали Українські Новини, соединенные штаты начали набор участников для нового клинического испытания эффективности применения гидроксихлорохина для лечения больных коронавирусом.

Почти 11,5 тыс. украинцев за границей ожидают эвакуации в Украину после закрытия границ.

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