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30 марта 2020, понедельник, 16:06 1018
Америка 2020-03-30T16:06:13+03:00
Українські Новини
Трамп надеется, что от коронавируса в США умрут не более 100 тысяч человек

Трамп надеется, что от коронавируса в США умрут не более 100 тысяч человек

Елизавета Кесельман
США, Дональд Трамп, Смерть от коронавируса, Коронавирус в США
США. Фото: fаcebook.com/ulanаsuprun
США. Фото: fаcebook.com/ulanаsuprun

Соединенные Штаты Америки оправдали прогнозы ВОЗ, и стали следующим эпицентром пандемии коронавируса. Президент США Дональд Трамп продлил ограничительные меры до конца апреля. Несмотря на все принятые меры, глава государства прогнозирует пик распространения инфекции лишь через две недели, и надеется, что от болезни умрут не более 100 тысяч американцев. Об этом передает CNBC.

Как заявил Трамп, карантинные меры продлили с целью избежания  большого количества смертей. Он отметил, что по прогнозам в случае отсутствия ограничительных мер в США от коронавируса могут умереть 2,2 млн человек.

Глава США считает, что с ограничительными мерами, по прогнозам, могут умереть от 100 до 200 тыс. человек. Если смертей будет не более 100 тысяч, это будет означать, что страна победила эпидемию.

Как сообщали Українські Новини, по последним данным, в США количество инфицированных составляет 142 356 человек (19 690 за сутки), всего количество заболевших в мире составляет 700 тысяч. 

Тем временем, в Португалии зафиксирована смерть от коронавируса самого молодого человека в Европе. 

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