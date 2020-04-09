подписаться на рассылку
27.1 27.55
29.2 29.95
˟
09 апреля 2020, четверг, 11:46 84
Происшествия 2020-04-09T11:47:04+03:00
Українські Новини
У полиции нет подозреваемых в "минировании" Александровской больницы

У полиции нет подозреваемых в "минировании" Александровской больницы

Елена Новикова
Минирование, Ложное минирование, Александровская больница, Александровская клиническая больница, Минирование Александровской больницы
Больница. Фото: pixabay
Больница. Фото: pixabay

Полиция пока что не установила подозреваемого в ложном сообщении о минировании Александровской больницы в Киеве, в которой находятся больные на коронавирус.

О этом Українським Новинам сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Пока нет (не установили)", - сказал он.

Также на данный момент неизвестно откуда поступил звонок о минировании.

Полиция применяет необходимые меры, чтобы найти "минера".

Как сообщали Українськi Новини, Александровская больница и еще 6 больниц в Киеве принимают зараженных кронавирусом пациентов.

Ранее сообщалось о том, что 7 апреля стало известно о смерти пациента от коронавируса в Александровской больнице. По словам главного врача Людмилы Антоненко, по состоянию на 6 апреля в Александровской больнице находилось 65 пациентов в инфекционных отделениях, из них - 43 с подтвержденным диагнозом на коронавирус, 20 - с подозрением, 4 - в реанимации, 1 - на ЭКМО.

Также замглавы КГГА Никола Поворозник сообщил, что больницы Киева готовы принимать "вторую волну" пациетнов с коронавирусом.

Больше новостей о: Минирование Ложное минирование Александровская больница Александровская клиническая больница Минирование Александровской больницы

Ночью больных из Александровской больницы эвакуиро...
В Одессе эвакуировали тысячи людей из вокзала, тор...
Соцсети помогают Столару собирать помощь для больн...
Инфицированного коронавирусом депутата Шахова выпи...
Количество случаев коронавируса в Украине приближается к двум тысячам
Сегодня 29-й день карантина: некоторым пенсионерам разрешили выходить, а химчисткам и стройматериалам работать
Новости
Глава НБУ Смолий зарабатывает более 400 тыс. гривен в месяц 11:52
В Китае второй день увеличиваются случаи заболевания коронавирусом 11:48
Прихожане шьют защитные костюмы. Фото: facebook.com/church.information.center
Прихожане киевской церкви начали шить защитные костюмы для медиков 11:47
У полиции нет подозреваемых в "минировании" Александровской больницы 11:46
В Минздраве рассказали о смертности от гриппа с начала эпидсезона 11:46
больше новостей
Какие места могут посещать пенсионеры, - разъяснение Кабмина 08:45
Где в Киевской области больше всего случаев коронавируса 13:54
Кто такой Чарльз Либер и почему его обвиняют в создании инфекции COVID-19 14:01
В США 400 тыс. зараженных коронавирусом. Данные по всему миру 8 апреля 08:30
Дополнительные выплаты пенсионерам в апреле. Кому еще "светит" карантинная тысяча 05:30
больше новостей
Кто такой Чарльз Либер и почему его обвиняют в создании инфекции COVID-19 14:01
НАБУ засекретило дело о возможной коррупции Нефедова 17:22
САП вернула в ГБР дело о злоупотреблениях Порошенко 13:21
Израиль попросил паломников не ехать в Умань на Песах 09:40
"Пленки Ермака" назвали спецоперацией по срыву мирного процесса на Донбассе 10:01
больше новостей
Пасха на карантине. Как верующие смогут посещать храмы и будут ли святить куличи
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok