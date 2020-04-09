У полиции нет подозреваемых в "минировании" Александровской больницы

Полиция пока что не установила подозреваемого в ложном сообщении о минировании Александровской больницы в Киеве, в которой находятся больные на коронавирус.

О этом Українським Новинам сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Пока нет (не установили)", - сказал он.

Также на данный момент неизвестно откуда поступил звонок о минировании.

Полиция применяет необходимые меры, чтобы найти "минера".

Как сообщали Українськi Новини, Александровская больница и еще 6 больниц в Киеве принимают зараженных кронавирусом пациентов.

Ранее сообщалось о том, что 7 апреля стало известно о смерти пациента от коронавируса в Александровской больнице. По словам главного врача Людмилы Антоненко, по состоянию на 6 апреля в Александровской больнице находилось 65 пациентов в инфекционных отделениях, из них - 43 с подтвержденным диагнозом на коронавирус, 20 - с подозрением, 4 - в реанимации, 1 - на ЭКМО.

Также замглавы КГГА Никола Поворозник сообщил, что больницы Киева готовы принимать "вторую волну" пациетнов с коронавирусом.