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07 апреля 2020, вторник, 10:47 1014
Общество 2020-04-07T10:48:57+03:00
Українські Новини
В Киеве от коронавируса умер пациент Александровской больницы

В Киеве от коронавируса умер пациент Александровской больницы

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, коронавирус в Киеве, Смерть от коронавируса в Украине
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

В Александровской клинической больнице Киева умер еще один из пациентов с диагнозом коронавирус.

Об этом сообщила главный врач Людмила Антоненко, передают Українські Новини.

"К сожалению, сегодня мы потеряли пациента. При его жизни мы боролись последние несколько недель. В течение всего лечения пациент был тяжелый, с прогрессирующим ухудшением, что привело к подключению к аппарату искусственной вентиляции легких и экстракорпоральной мембранной оксигенации", - написала она.

Также она сообщила, что у 2-го пациента, находившегося на ЭКМО, состояние нестабильное, тяжелое.

Согласно ее словам, по состоянию на 6 апреля в Александровской больнице находится 65 пациентов в инфекционных отделениях, из них - 43 с подтвержденным диагнозом на коронавирус, 20 - с подозрением, 4 - в реанимации, 1 - на ЭКМО.

Как сообщали Українські Новини, в 26-й день на карантине в Украине в силу вступили новые ограничения.

Тем временем с 6 апреля Кабмин ужесточил карантин и запретил людям появляться в общественных местах без защитной маски, ходить по улице группами более двух человек и обязал украинцев носить с собой удостоверение личности.

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