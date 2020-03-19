Соцсети помогают Столару собирать помощь для больниц

Соцсети активно распространяют социальную инициативу Вадима Столара, организовавшего поставки защитного обмундирования и других необходимых материалов для опорных больниц столицы, которые принимают больных коронавирусом.

Журналисты, активисты и блогеры активно помогают находить ныне дефицитные медицинские товары, предлагают свои услуги в качестве волонтеров.

"Мне в личку пишут все больше небезразличных людей. Они предлагают помощь, контакты, технику. Это воодушевляет. У нас много хороших людей!", – написал в одном из своих ФБ-отчетов Столар.

В то же время он продолжает отказываться от интервью, ссылаясь на большую загруженность в волонтерской работе.

Напомним, за три дня в Александровскую клиническую больницу Столар передал 468 респираторов, 1826 комбинезонов, 30 тыс. вакуумных пробирок для исследования крови, 10 тыс. иголок для тех же исследований, 10 тыс. одноразовых холдеров для пробирок, 7 систем для уборки Mistral Moboxx, 400 насадок для них, а также 750 специальных маркированных тряпок и 300 салфеток.

Медицинские товары

В Киевскую клиническую больницу №4 передано 1700 защитных комбинезонов и 300 респираторов. И это уже вторая поставка – вчера этому же медучреждению было передано 200 комбинезонов.

Городская клиническая больница №4