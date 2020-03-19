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19 марта 2020, четверг, 20:39 532
Общество 2020-03-19T20:47:17+02:00
Українські Новини
Соцсети помогают Столару собирать помощь для больниц

Соцсети помогают Столару собирать помощь для больниц

Елена Новикова
Вадим Столар, Помощь больницам, Александровская клиническая больница, городская клиническая больница №4
Вадим Столар. Фото пресс-служба
Вадим Столар. Фото пресс-служба

Соцсети активно распространяют социальную инициативу Вадима Столара, организовавшего поставки защитного обмундирования и других необходимых материалов для опорных больниц столицы, которые принимают больных коронавирусом. 

Журналисты, активисты и блогеры активно помогают находить ныне дефицитные медицинские товары, предлагают свои услуги в качестве волонтеров.

"Мне в личку пишут все больше небезразличных людей. Они предлагают помощь, контакты, технику. Это воодушевляет. У нас много хороших людей!", – написал в одном из своих ФБ-отчетов Столар.

В то же время он продолжает отказываться от интервью, ссылаясь на большую загруженность в волонтерской работе.

Напомним, за три дня в Александровскую клиническую больницу Столар передал 468 респираторов, 1826 комбинезонов, 30 тыс. вакуумных пробирок для исследования крови, 10 тыс. иголок для тех же исследований, 10 тыс. одноразовых холдеров для пробирок, 7 систем для уборки Mistral Moboxx, 400 насадок для них, а также 750 специальных маркированных тряпок и 300 салфеток.

Медицинские товарыМедицинские товары

В Киевскую клиническую больницу №4 передано 1700 защитных комбинезонов и 300 респираторов. И это уже вторая поставка – вчера этому же медучреждению было передано 200 комбинезонов.

Городская клиническая больница №4Городская клиническая больница №4

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