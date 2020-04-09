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09 апреля 2020, четверг, 08:45 319
Происшествия 2020-04-09T08:50:54+03:00
Українські Новини
Ночью больных из Александровской больнице эвакуировали из-за сообщения о минировании

Ночью больных из Александровской больнице эвакуировали из-за сообщения о минировании

Кира Молчанова
Минирование, Эвакуация, Ложное минирование, Александровская городская клиническая больница, Александровская больница, коронавирус в Киеве, Александровская горбольница
Эвакуация из Александровской больницы. Фото: facebook.com/KyivOperativ
Эвакуация из Александровской больницы. Фото: facebook.com/KyivOperativ

Поздно вечером 8 апреля больных из кардиологического отделения Александровской больницы пришлось эвакуировать из-за звонка о минировании больницы.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Киева.

"Сегодня в 21:40 в полицию позвонил неизвестный и сказал о том, что в одном из корпусов больничного заведения заложена взрывчатка. По указанному адресу немедленно выехали специалисты профильных служб и следственно-оперативная группа районного управления полиции",  — указано в сообщении правоохранителей.

Полицейские рассказали, что в сообщении анонима говорилось о 5 килограммах тротила, которые анонимный минер якобы заложил в 10-ом корпусе больницы. По словам звонившего в 03:00 9 апреля должен был произойти.

По адресу, который сообщил "минер", находится кардиологический корпус, в котором сейчас лечатся больные коронавирусом люди. Администрация больницы решила эвакуировать всех больных из отделения в другое помещение.

Взрывотехники и кинологи проверили помещение, а полиция занялась поиском анонима, который сообщил о предстоящем взрыве.

Эвакуация из Александровской больницы. Фото: facebook.com/KyivOperativЭвакуация из Александровской больницы. Фото: facebook.com/KyivOperativ

Эвакуация из Александровской больницы. Фото: facebook.com/KyivOperativЭвакуация из Александровской больницы. Фото: facebook.com/KyivOperativ

Как сообщали Українські Новнини, Александровская больница — это лечебное учреждение, куда доставляют больных с коронавирусом.

7 апреля стало известно о смерти пациента от коронавируса в этой больнице. По словам главного врача Людмилы Антоненко, по состоянию на 6 апреля в Александровской больнице находится 65 пациентов в инфекционных отделениях, из них - 43 с подтвержденным диагнозом на коронавирус, 20 - с подозрением, 4 - в реанимации, 1 - на ЭКМО.

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