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09 апреля 2020, четверг, 10:11 502
Общество 2020-04-09T11:45:03+03:00
Українські Новини
В Киеве больницы готовы к приему "второй волны" пациентов с коронавирусом

В Киеве больницы готовы к приему "второй волны" пациентов с коронавирусом

Елена Новикова
Больницы, Коронавирус, коронавирус в Украине, коронавирус в Киеве
Больница. Фото: Facebook/Минздрав
Больница. Фото: Facebook/Минздрав

В то время, как в Украине количество зараженных коронавирусом приближается к 2 000, в Киеве больницы, которые определили для приема больных "второй волны" с подозрением на коронавирус, готовы к приему пациентов.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник на своей странице в Facebook.

"Руководители учреждений уже отработали логистику приема больных и готовы их принимать", - написал Поворозник.

Он отметил, что на данный момент все учреждения имеют кадровый и материально-технический потенциал для приема больных с коронавирусом.

"Инфекционные отделения медицинских учреждений укомплектованы необходимой медицинской техникой и частично обеспечены лекарственными препаратами. В некоторых отделениях организовано дополнительное разведение кислородной сети. Это необходимо для предоставления кислородной терапии больным коронавирусом. Кроме того, учреждения получили достаточное количество дезинфицирующих средств для санитарной обработки помещений", - добавил замглавы КГГА.

Также Поворозник уточнил, что на данный момент они в первую очередь обеспечивают всем необходимым медицинские учреждения "первой волны". А в случае госпитализации больных в учреждения "второй волны" в оперативном режиме будет осуществляться перераспределение необходимых средств.

Как сообщали Українські Новини, Минздрав ввел единый протокол лечения пациентов с коронавирусом.

Также Киев определил больницы, куда будут принимать людей в случае инфицирования коронавирусом.

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