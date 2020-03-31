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31 марта 2020, вторник, 10:37 691
Общество 2020-03-31T10:39:10+03:00
Українські Новини
Инфицированного коронавирусом депутата Шахова выписали из больницы

Инфицированного коронавирусом депутата Шахова выписали из больницы

Кира Молчанова
Шахов, Александровская больница, Шахов Сергей, коронавирус в Украине, самоизоляция, Коронавирус в Раде
Сергей Шахов. Фото: facebook.com
Сергей Шахов. Фото: facebook.com

Заболевший коронавирусом депутат Верховной Рады Сергей Шахов выписался из больницы и отправился домой на самоизоляцию. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Депутат признался, что результаты тестов на COVID-19 еще не пришли, но он чувствует себя хорошо.

"Хотя теста еще нет, но рентген показал чистые легкие, поэтому я попросился домой, чтобы освободить палату для тяжелых больных, поступающих в больницы", — написал Шахов.

Он подчеркнул, что дома будет находиться на самоизоляции под наблюдением врачей.

Как сообщали Українські Новини, до этого Шахов рассказал, в каких условиях лежал в Александровской больнице.

Госпитализированные с коронавирусом депутаты Верховной Рады Александр Лукашев и Сергей Шахов показали, чем их кормят в Александровской больнице.

Позднее в распоряжении у журналистов оказалась копия приказа о лечении "особенных пациентов", который департамент здравоохранения Киевской городской госадминистрации разослал медицинским учреждениям города.

Позднее премьер-министр Денис Шмыгаль выступил против обустройства отдельных палат под прием высокодолжностных лиц с подозрением на коронавирус.

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