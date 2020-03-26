Как и в каких условиях лечат больных коронавирусом в Киеве: опубликовано видео

Мэр Киева Виталий Кличко посетил Александровскую больницу и показал, в каких условиях лечатся пациенты с коронавирусом, которых в столице уже 40. Видео он продемонстрировал во время брифинга сегодня, 26 марта.

Так, медперсонал больницы сообщил мэру о том, сколько в больнице есть боксов для больных коронавирусом и какие палаты предназначены для изоляции пациентов с подозрением на инфекцию.

Кроме того, работники Александровской больницы показали, как оборудованы реанимационные палаты для больных с коронавирусом, у которых заболевание принимает более тяжелую форму.

Экспресс-тестами и лабораторными исследованиями протестированы 1 437 киевлян. А Киевский городской лабораторный центр МОЗ Украины проверяет на коронавирус еще более 30 человек.

Как сообщали Українські Новини, НАНУ будет производить отечественные тесты на коронавирус.

Также Зеленский готов отменить приказ об отдельных палатах для первых лиц государства.

Кроме того, сообщалось о том, что делать тем, кто не подписал декларацию с семейным врачом.