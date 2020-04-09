У поліції немає підозрюваних в "мінуванні" Олександрівської лікарні

Поліція поки що не встановила підозрюваного в неправдивому повідомленні про мінування Олександрівської лікарні у Києві, в якій перебувають хворі на коронавірус.

Про це Українським Новинам повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Поки немає (не встановили)", - сказав він.

Також на даний момент невідомо звідки надійшов дзвінок про мінування.

Поліція застосовує необхідні заходи, щоб знайти "мінера".

Як повідомляли Українські Новини, Олександрівська лікарня і ще 6 лікарень у Києві приймають заражених кронавірусом пацієнтів.

Раніше повідомлялося про те, що 7 квітня стало відомо про смерть пацієнта від коронавірусу в Олександрівській лікарні. За словами головної лікарки Людмили Антоненко, станом на 6 квітня в Олександрівській лікарні перебувало 65 пацієнтів в інфекційних відділеннях, з них - 43 з підтвердженим діагнозом коронавірус, 20 - з підозрою, 4 - у реанімації, 1 - на ЭКМО.

Також заступник голови КМДА Микола Поворозник повідомив, що лікарні Києва готові приймати "другу хвилю" пацієнтів з коронавірусом.