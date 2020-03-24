В Киеве еще 6 больниц, кроме Александровской, готовы принимать пациентов с коронавирусом

Кроме Александровской больницы, в Киеве, который стал центром заболеваемости COVID-19, есть еще 6 больниц, куда смогут привозить людей с коронавирусом или с подозрением на него.

Об этом сообщил на онлайн-брифинге рассказал председатель Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко.

Он отметил, что сейчас всех, у кого есть подозрение или подтвержденный диагноз принимает базовая Александровская больница.

"Кроме нее в городе оборудовано еще 6 больниц. Это инфекционные отделения в таких больницах как Киевская городская больница №4, Клиническая больница №9, Городская детская больница №1 и № 2, Городская детская инфекционная больница и Киевский городской центр репродуктивной и перинатальной медицины", — рассказал Кличко.

По его словам, там есть все необходимое, чтобы оказывать помощь всем обратившимся.

"Всего на сегодняшний день развернуто 482 койки, из них взрослых — 237, для детей — 200 и 45 — для беременных. В структуре инфекционных отделений предусмотрено 78 боксов", — сказал мэр.

По его словам, реанимационные койки обеспечены аппаратами искусственной вентиляции лёгких.

"На случай усложнения эпидемиологической ситуации столичная власть дополнительно определила учреждения охраны здоровья, где есть отдельно находящиеся корпуса. Мы готовы дополнительно развернуть 7 тысяч коек", — добавил мэр.

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на 23 марта В Киеве подтвердили еще 4 случая заражения новым коронавирусом. Таким образом общее количество заболевших в Киеве выросло до 28 человек.

Ранее Киев остановил пассажирский транспорт для предотвращения распространения коронавируса.

Тем временем в киевских магазинах и аптеках ввели ограничения по количеству посетителей.