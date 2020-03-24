подписаться на рассылку
27.35 28.25
29.35 30.4
˟
  • Новости
  • Политика
  • В Киеве еще 6 больниц, кроме Александровской, готовы принимать пациентов с коронавирусом
24 марта 2020, вторник, 16:18 547
Политика 2020-03-24T16:23:26+02:00
Українські Новини
В Киеве еще 6 больниц, кроме Александровской, готовы принимать пациентов с коронавирусом

В Киеве еще 6 больниц, кроме Александровской, готовы принимать пациентов с коронавирусом

Кира Молчанова
Виталий Кличко, Брифинг, коронавирус в Киеве, карантин в Киеве
Виталий Кличко. Фото: пресс-служба Кличко
Виталий Кличко. Фото: пресс-служба Кличко

Кроме Александровской больницы, в Киеве, который стал центром заболеваемости COVID-19, есть еще 6 больниц, куда смогут привозить людей с коронавирусом или с подозрением на него.

Об этом сообщил на онлайн-брифинге рассказал председатель Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко.

Он отметил, что сейчас всех, у кого есть подозрение или подтвержденный диагноз принимает базовая Александровская больница.

"Кроме нее в городе оборудовано еще 6 больниц. Это инфекционные отделения в таких больницах как Киевская городская больница №4, Клиническая больница №9, Городская детская больница №1 и № 2, Городская детская инфекционная больница и Киевский городской центр репродуктивной и перинатальной медицины", — рассказал Кличко.

По его словам, там есть все необходимое, чтобы оказывать помощь всем обратившимся.

"Всего на сегодняшний день развернуто 482 койки, из них взрослых — 237, для детей — 200 и 45 — для беременных. В структуре инфекционных отделений предусмотрено 78 боксов", — сказал мэр.

По его словам, реанимационные койки обеспечены аппаратами искусственной вентиляции лёгких.

"На случай усложнения эпидемиологической ситуации столичная власть дополнительно определила учреждения охраны здоровья, где есть отдельно находящиеся корпуса. Мы готовы дополнительно развернуть 7 тысяч коек", — добавил мэр.

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на 23 марта В Киеве подтвердили еще 4 случая заражения новым коронавирусом. Таким образом общее количество заболевших в Киеве выросло до 28 человек.

Ранее Киев остановил пассажирский транспорт для предотвращения распространения коронавируса.

Тем временем в киевских магазинах и аптеках ввели ограничения по количеству посетителей.

Больше новостей о: Виталий Кличко Брифинг коронавирус в Киеве карантин в Киеве

Кличко не знает, когда учебу в школах и университе...
Кличко дает экстренный брифинг по коронавирусу в К...
Кличко рассказал, в какие аптеки Киев распределяет...
В столичном общежитии закрыли на карантин более по...
В Украине уже 97 заболевших коронавирусом: карта распространения
В Киеве за сутки зарегистрировано четыре новых случая коронавируса, – Кличко
Новости
С сегодняшнего дня Польша запрещает передвижение по улицам без важной причины 16:43
В оккупированном Крыму резкая вспышка коронавируса 16:39
Троллейбус. Фото: ГосЧС
Житель Днипра придумал, как обойти правило "10 пассажиров" в салоне 16:38
Китайские врачи консультируют украинских коллег по преодолению коронавируса, - Шмыгаль 16:36
В Киеве еще 6 больниц, кроме Александровской, готовы принимать пациентов с коронавирусом 16:18
больше новостей
Чтоб доплатить пенсионерам по 1000 гривен необходимо принять закон
Пенсионный фонд рассказал, что необходимо сделать для выплаты пенсионерам по 1000 гривен 08:34
Ударят морозы до -12 и заметет снегом: прогноз погоды на начало недели 21:00 Карта
Стало известно, на сколько повысят пенсии при майской индексации 10:47
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Во Львовской области коронавирус подозревают почти у 100 человек 08:15 Инфографика
Цены на продукты подскочили. На сколько подорожали товары первой необходимости в "АТБ" 05:45
больше новостей
Чтоб доплатить пенсионерам по 1000 гривен необходимо принять закон
Пенсионный фонд рассказал, что необходимо сделать для выплаты пенсионерам по 1000 гривен 08:34
Украинцам на время карантина должны ежемесячно доплачивать 3 тыс. гривен пособия, - Аваков 11:09
Боевики обстреляли автомобиль ВСУ с продуктами питания. Двое военных ранены 18:55
Заражение. Фото: Википедия
На фоне пандемии коронавируса стал популярным фильм "Заражение" с Метом Деймоном 18:39
Карта коронавируса. Фото: public.tableau.com
Киев стал эпицентром распространения коронавируса 14:51
больше новостей
Киев ужесточит карантин, если ситуация ухудшится, - Кличко
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok