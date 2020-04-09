Коронавирус в Италии: за сутки выздоровели более двух тысяч человек

Италия стала одним из эпицентров коронавируса, где зафиксирована одна из наивысших смертностей. Несмотря на это, страна побила рекорд: за сутки от COVID-19 выздоровели более двух тысяч пациентов. Об этом передает агентство ANSA.

"Установлен рекорд количества тех, кто выздоровел — 2099 в течение одного дня", — говорится в сообщении.

Согласно наблюдениям медиков, динамика выздоровления нарастает уже третьи сутки.

Несмотря на хорошие показатели, власти не намерены ослаблять карантинные меры опасаясь, что эпидемия может вернуться с новой волной.

Как сообщали Українські Новини, Испания планирует вернуться к нормальной жизни после 26 апреля.

Также улучшение ситуации по коронавирусу наблюдается в США.

Тем временем, к Пасхе Чехия планирует полностью выйти из карантинного режима.

Кроме того в Австриии власти ослабляют карантинные меры: с первого мая заработают все ТРЦ и магазины, пик эпидемии коронавируса в Польше ожидается в мае-июне, вследствие чего власти предлагают провести выборы президента по почте.

Несмотря на улучшение динамики, ВОЗ призвала страны не ослаблять карантин раньше времени.