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09 апреля 2020, четверг, 10:49 626
Европа 2020-04-09T10:49:35+03:00
Українські Новини
Коронавирус в Италии: за сутки выздоровели более двух тысяч человек

Коронавирус в Италии: за сутки выздоровели более двух тысяч человек

Елизавета Кесельман
Италия, Карантин, коронавирус в Италии, спад эпидемии
Италия.Фото: pixabay
Италия.Фото: pixabay

Италия стала одним из эпицентров коронавируса, где зафиксирована одна из наивысших смертностей. Несмотря на это, страна побила рекорд: за сутки от COVID-19  выздоровели более двух тысяч пациентов. Об этом передает агентство ANSA.

"Установлен рекорд количества тех, кто выздоровел — 2099 в течение одного дня", — говорится в сообщении.

Согласно наблюдениям медиков, динамика выздоровления нарастает уже третьи сутки.

Несмотря на хорошие показатели, власти не намерены ослаблять карантинные меры опасаясь, что эпидемия может вернуться с новой волной. 

Как сообщали Українські Новини, Испания планирует вернуться к нормальной жизни после 26 апреля. 

Также улучшение ситуации по коронавирусу наблюдается в США. 

Тем временем, к Пасхе Чехия планирует полностью выйти из карантинного режима. 

Кроме того в Австриии власти ослабляют карантинные меры: с первого мая заработают все ТРЦ и магазины, пик эпидемии коронавируса в Польше ожидается в мае-июне, вследствие чего власти предлагают провести выборы президента по почте. 

Несмотря на улучшение динамики, ВОЗ призвала страны не ослаблять карантин раньше времени. 

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