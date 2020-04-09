Коронавирус в Италии: за сутки выздоровели более двух тысяч человек

Италия стала одним из эпицентров коронавируса, где зафиксирована одна из наивысших смертностей. Несмотря на это, страна побила рекорд: за сутки от COVID-19 выздоровели более двух тысяч пациентов. Об этом передает агентство ANSA. "Установлен рекорд количества тех, кто выздоровел — 2099 в течение одного дня", — говорится в сообщении. Согласно наблюдениям медиков, динамика выздоровления нарастает уже третьи сутки. Несмотря на хорошие показатели, власти не намерены ослаблять карантинные меры опасаясь, что эпидемия может вернуться с новой волной. Как сообщали Українські Новини, Испания планирует вернуться к нормальной жизни после 26 апреля. Также улучшение ситуации по коронавирусу наблюдается в США. Тем временем, к Пасхе Чехия планирует полностью выйти из карантинного режима. Кроме того в Австриии власти ослабляют карантинные меры: с первого мая заработают все ТРЦ и магазины, пик эпидемии коронавируса в Польше ожидается в мае-июне, вследствие чего власти предлагают провести выборы президента по почте. Несмотря на улучшение динамики, ВОЗ призвала страны не ослаблять карантин раньше времени.