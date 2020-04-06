Пик эпидемии коронавируса в Польше наступит в мае-июне

Польша стала одной из последних стран, которую затронула коронавирусная пневмония. В середине марта власти объявили о запрете выхода из дома без весомой причины. На днях, премьер-министр Польши спрогнозировал пик заболеваемости коронавирусом в стране. Об этом передает Wiadomosci Gazeta.

По словам чиновника, пик эпидемии в Польше ожидается в мае-июне.

"Сегодня, на этом этапе, мы знаем, что следует соблюдать дисциплину, вкладывать дополнительные усилия, держать дистанцию выполнять множество правил и процедур. Мы в значительной степени находимся в начале борьбы с коронавирусом", - заявил Моравецкий.

Как сообщали Українські Новини, Польша закрыла свои границы 15 марта, в результате чего сотни украинцев не могли попасть домой.

президент Польши Анджей Дуда отменил запланированный на 13 апреля визит в Украину из-за пандемии коронавируса.

Кроме того, из-за Covid-19 к Зеленскому не приехали 5 иностранных лидеров в марте.

Из-за коронавируса парламент Польши отправили на карантин.

Тем временем, по всему миру коронавирусом заразились уже 1,6 млн человек.