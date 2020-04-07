Из-за коронавируса выборы президента в Польше могут провести по почте

По прогнозам властей, пик эпидемии коронавируса в Польше ожидается в мае-июне. В связи с этим правящая партия Польши "Закон и справедливость" выдвинула идею провести выборы президента по почте. Об этом передает DW.

Отмечается, что законопроект поддержали большая часть парламентариев, в понедельник, 6 апреля. В то же время, оппозиционеры выступили против такой иницианитивы. Так, представитель "Гражданской коалиции" Борис Будка заявил, что почта не сможет доставить бюллетени всем 30 млн избирателей вовремя, поскольку многие сотрудники находятся на больничном.

Также было предложено пренести выборы президента на 2 года вперед из-за пандемии, внести изменения в конституцию и продлить срок полномочий действующего президента с условием, что тот больше не будет выдвигать свою кандидатуру.

Нынешний глава государства, Анджей Дуда, выступает кандидатом от правящей партии и лидирует в опросах общественного мнения. Дуда занимает пост президента Польши с 2015 года.

Как сообщали Українські Новини, ранее действующий президент Польши Анджей Дуда отменил свой визит в Украину из-за коронавируса.