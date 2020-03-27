Италия пригрозила выходом из ЕС в связи с пандемией коронавируса

Наивысшая смертность от коронавируса зафиксирована в Италии. Лидер итальянской политической партии "Лига", экс-вице-премеьер Италии Маттео Салвини пригрозил выходом страны из Евросоюза из-за ситуации с коронавирусом. Об этом передает издание Affar Italiani

Отмечается, что чиновник раскритиковал Евросоюз за замедленные и нескоординированные действия по преодолению последствий пандемии коронавируса.

"Это безумие. Европа берет еще 15 дней для того, чтобы решить, что делать и кому и как помогать, если помогать. В чрезвычайных условиях, когда люди умирают сегодня от воспаления легких, а завтра, возможно, будут умирать от бедности", - заявил Салвини.

Как сообщали Українські Новини, четвертая смерть украинки от коронавируса заграницей зафиксирована в Италии.

13 марта в Италии от коронавируса умерла 65-летняя украинка, 19 марта в Италии скончалась 62-летняя украинка от Covid-19, а третьей умершей было 60 лет.

Также от коронавируса в Италии выздоровел 101-летний мужчина, чем обнадежил многих итальянцев.