ВОЗ сравнивает снятие карантина с недолеченной болезнью и призывает страны не отменять его преждевременно

Согласно последним данным, в некоторых странах наблюдается спад эпидемии коронавируса, что сподвигло власти ослабить карантинные меры. Тем временем Всемирная организация здравоохранения призывает страны не ослаблять карнтин, несмотря на спад эпидемии в регионах. Об этом передает Reuters.

В частности, официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер на онлайн брифинге сравнил ситуацию с недолеченной болезнью, когда преждевременное возвращение к активной жизни может вызвать ухудшение здоровья и осложнения.

Отмечается, что организация не одобряет преждевременное снятие карантина а также не дает рекомендаций по ослаблении мер, поскольку болезнь может вернуться с новой волной.

Как сообщали Українські Новини, с 7 апреля Чехия ослабила карантинные меры.

Также с 1 мая в Австрии заработают все ТРЦ и магазины.

Кроме того, Ухань с завтрашнего дня возвращается в прежний режим жизни, открывая границы.

Тем временем в Израиле отменяется празднование Песаха. Премьер министр Биньямин Нетаньяху ввел запрет и дорожное передвижение между городами.