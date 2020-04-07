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07 апреля 2020, вторник, 15:48 846
Мир 2020-04-07T16:02:56+03:00
Українські Новини
ВОЗ сравнивает снятие карантина с недолеченной болезнью и призывает страны не отменять его преждевременно

ВОЗ сравнивает снятие карантина с недолеченной болезнью и призывает страны не отменять его преждевременно

Елизавета Кесельман
ВОЗ, Коронавирус, отмена карантина, Снятие карантинных мер
Всемирная организация здравоохранения. Фото: Википедия
Всемирная организация здравоохранения. Фото: Википедия

Согласно последним данным, в некоторых странах наблюдается спад эпидемии коронавируса, что сподвигло власти ослабить карантинные меры. Тем временем Всемирная организация здравоохранения призывает страны не ослаблять карнтин, несмотря на спад эпидемии в регионах. Об этом передает Reuters.

В частности, официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер на онлайн  брифинге сравнил ситуацию с недолеченной болезнью, когда преждевременное возвращение к активной жизни может вызвать ухудшение здоровья и осложнения.

Отмечается, что организация не одобряет преждевременное снятие карантина а также не дает рекомендаций по ослаблении мер, поскольку болезнь может вернуться с новой волной.

Как сообщали Українські Новини, с 7 апреля Чехия ослабила карантинные меры. 

Также с 1 мая в Австрии заработают все ТРЦ и магазины. 

Кроме того,  Ухань с завтрашнего дня возвращается в прежний режим жизни, открывая границы. 

Тем временем в Израиле отменяется празднование Песаха. Премьер министр Биньямин Нетаньяху ввел запрет и дорожное передвижение между городами. 

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