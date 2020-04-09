Коронавірус в Італії: за добу одужали більше двох тисяч осіб

Італія стала одним з епіцентрів коронавірусу, де зафіксована одна з найвищих смертностей. Незважаючи на це, країна побила рекорд: за добу від COVID-19 одужали більше двох тисяч пацієнтів. Про це передає агентство ANSA. "Встановлений рекорд кількості тих, хто одужав — 2099 протягом одного дня", — йдеться в повідомленні. Згідно зі спостереженнями медиків, динаміка одужання наростає вже третю добу. Незважаючи на хороші показники, влада не має наміру послаблювати карантинні заходи побоюючись, що епідемія може повернутися з новою хвилею. Як повідомляли Українські Новини, Іспанія планує повернутися до нормального життя після 26 квітня. Поліпшення ситуації з коронавірусу спостерігається в США. Тим часом, до Великодня Чехія планує повністю вийти з карантинного режиму. Крім того в Австрії влада послаблює карантинні заходи: з першого травня запрацюють усі ТРЦ і магазини, а пік епідемії коронавірусу в Польщі очікується в травні-червні, внаслідок чого влада пропонує провести вибори президента поштою. Незважаючи на поліпшення динаміки, ВООЗ закликала країни не послаблювати карантин раніше часу.