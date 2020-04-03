Что теперь запрещено делать на улице и в общественных местах. Полный список ограничений Кабмина

В начале апреле, в разгар карантина в Украине, Кабмин ввел новые, еще более жесткие ограничения из-за растущей заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал в видеобращении, передают Українськi Новини.

В частности, теперь введены новые ограничения на пребывание в общественных местах (Українські Новини рассказывали о том, что это такое), а также - новые правила проведения массовых мероприятий, поездок на шашлыки, выходов на улицу, а также новые запреты для несовершеннолетних и лиц, пребывающих на обсервации. Некоторые виды запретов, в частности, относительно пребывания в общественных местах без средств индивидуальной защиты и перемещения по улицам более чем двух лиц, вступают в силу 6 апреля.

В Украине усилили карантин. Фото: kmu.gov.ua

В частности, до 24 апреля запрещено:

С 6 апреля пребывание в общественных местах без надетых средств индивидуальной защиты, в частности, респиратора или защитной маски, в том числе, изготовленных самостоятельно.

С 6 апреля перемещения группой лиц более чем два лица, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения лиц, не достигших 14 лет, родителями, усыновителями, опекунами, попечителями, приемными родителями, родителями-воспитателями, другими лицами в соответствии с законом или совершеннолетними родственниками ребенка.

Нахождение в общественных местах лиц, не достигших 14 лет, без сопровождения родителей, усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей, других лиц в соответствии с законом или совершеннолетних родственников ребенка.

Посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости.

Посещение спортивных и детских площадок.

Проведение всех массовых мероприятий (установлены исключения).

Находиться на улицах без документов, которые удостоверяют личность, подтверждают гражданство Украины или специальный статус.

Самовольно покидать места обсервации (изоляции).

Также сообщается, что правительство планирует усилить карантинные меры на Пасху.

Какие карантинные меры приняли другие страны. Фото: kmu.gov.ua

В то же время, в Украине за день 138 новых случаев коронавируса. Всего 942 инфицированных

Также пункты пропуска на границе Украины сократят в два раза.