подписаться на рассылку
27.4 28.05
29.95 30.7
˟
02 апреля 2020, четверг, 23:46 5827
Кабмин 2020-04-02T23:57:43+03:00
Українські Новини
Усиление карантина: в Украине ограничат время пребывания на улице

Усиление карантина: в Украине ограничат время пребывания на улице

Надежда Комендантова
Минздрав, Карантин, Максим Степанов, усиление карантина
Коронавирус.
Коронавирус.

После того, как по состоянию на 22:00 четверга по сравнению с предыдущими сутками количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Украине увеличилось на 92 до 897, а количество умерших от заболевания - на 2 человека до 22, Кабинет Министров решил ограничить нахождение граждан на улице по времени.

Об этом в эфире программы "Право на владу" сообщил Министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"Нам необходимо усилить меры карантина, в чем будут заключаться эти меры, которые были приняты правительством и в ближайшее время это постановление правительства будет обнародовано. Будет полностью ограничено передвижение людей относительно время нахождения на улице, будут закрыты все спортивные площадки и скверы...также это будет касаться пребывания в средствах индивидуальной защиты, нельзя будет перемещаться даже вдвоем", - сказал он.

Степанов отметил, что данные меры необходимо ввести, чтобы не было той ситуации с коронавирусом, которая сейчас происходит в мире. 

Также Кабинет Министров намерен запретить пребывание в общественных местах без респиратора и перемещение по улице более 2 лиц. Кроме этого, запрет планируется ввести на пребывание в общественных местах лиц, не достигших 16 лет, без сопровождения совершеннолетних, а также проведение всех массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления. Также правительство намерено запретить посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости, а также посещение спортивных и детских площадок.

Ранее Зеленский заявил, что медицинская система не выдержит одновременного наплыва 25-50% больных коронавирусом. 

Тем временем с медицинскими масками в столичных аптеках дела обстоят не очень хорошо, в киевские магазины вернулись антиспетики, но стоят они дороже, чем были до карантина.

Наибольшее количество смертей от коронавирусной инфекции зафиксировано среди больных с сахарным диабетом. Именно в группе риска самая большая вероятность развития тяжелых осложнений коронавирусной болезни и большая летальность.

Больше новостей о: Минздрав Карантин Максим Степанов усиление карантина

Усиление карантина: в Украине ограничат время пребывания на улице
В Украине подтверждено 897 случаев заражения коронавирусом. 22 человека умерли
Новости
Кабмин запретил экспортировать гречку до середины лета 00:00
Усиление карантина: в Украине ограничат время пребывания на улице 23:46
Александровская больница. Фото: Facebook Людмила Антоненко
В Киеве выбрали больницы "второй волны" для "коронавирусных" пациентов 23:42
Карантин до 15 мая и отмену ВНО в Минобразования назвали фейками 23:22
Андрей Коболев. Скриншот видео
Коболеву уменьшили зарплату до 800 тысяч гривен в месяц, - депутат 22:38
больше новостей
В Минсоцполитики назвали дату выплаты пенсионерам помощи в 1000 гривен 13:36
Сегодня отменяется ограничение скорости движения транспорта в 50 км/ч на 17 улицах Киева 07:20
Пенсии весной повысят трижды: кому "светит" увеличение выплат 05:30 Инфографика
Кабмин ужесточит карантин: ограничения коснутся транспорта, самоизоляции и обсервации 15:29
Один из обвиняемых в распространении фейковой информации по коронавирус в Украине
СБУ заявляет, что Россия спонсировала разжигание паники в Украине из-за коронавируса с помощью интернет-агитаторов 13:36
больше новостей
НАБУ закрыло дело против Порошенко о растрате средств офшором путем спецконфискации $1,5 млрд Януковича 11:49
В Минсоцполитики назвали дату выплаты пенсионерам помощи в 1000 гривен 13:36
Сегодня отменяется ограничение скорости движения транспорта в 50 км/ч на 17 улицах Киева 07:20
В Харькове поименно назвали тех, кто финансово помогает региону бороться с коронавирусом 18:07
Цена на электроэнергию в Украине вдвое выше, чем в Европе, - "Интерпайп" 15:50
больше новостей
Минздав ввел единый протокол лечения больных COVID-19
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok