Усиление карантина: в Украине ограничат время пребывания на улице

После того, как по состоянию на 22:00 четверга по сравнению с предыдущими сутками количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Украине увеличилось на 92 до 897, а количество умерших от заболевания - на 2 человека до 22, Кабинет Министров решил ограничить нахождение граждан на улице по времени.

Об этом в эфире программы "Право на владу" сообщил Министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"Нам необходимо усилить меры карантина, в чем будут заключаться эти меры, которые были приняты правительством и в ближайшее время это постановление правительства будет обнародовано. Будет полностью ограничено передвижение людей относительно время нахождения на улице, будут закрыты все спортивные площадки и скверы...также это будет касаться пребывания в средствах индивидуальной защиты, нельзя будет перемещаться даже вдвоем", - сказал он.

Степанов отметил, что данные меры необходимо ввести, чтобы не было той ситуации с коронавирусом, которая сейчас происходит в мире.

Также Кабинет Министров намерен запретить пребывание в общественных местах без респиратора и перемещение по улице более 2 лиц. Кроме этого, запрет планируется ввести на пребывание в общественных местах лиц, не достигших 16 лет, без сопровождения совершеннолетних, а также проведение всех массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления. Также правительство намерено запретить посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости, а также посещение спортивных и детских площадок.

Ранее Зеленский заявил, что медицинская система не выдержит одновременного наплыва 25-50% больных коронавирусом.

Тем временем с медицинскими масками в столичных аптеках дела обстоят не очень хорошо, в киевские магазины вернулись антиспетики, но стоят они дороже, чем были до карантина.

Наибольшее количество смертей от коронавирусной инфекции зафиксировано среди больных с сахарным диабетом. Именно в группе риска самая большая вероятность развития тяжелых осложнений коронавирусной болезни и большая летальность.