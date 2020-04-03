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03 апреля 2020, пятница, 14:05 486
Общество 2020-04-03T14:16:12+03:00
Українські Новини
Украинцам запретили находиться на улице без документов

Украинцам запретили находиться на улице без документов

Кира Молчанова
Карантин, Паспорт, общественное место, Денис Шмыгаль, карантин в Украине
Украинский паспорт. Фото: newsroom.kh
Украинский паспорт. Фото: newsroom.kh

После того, как украинцам запретили гулять по улице группами больше, чем по двое, Кабинет Министров запретил пребывание на улицах без подтверждающих личность документов.

Перечень введенных ограничений премьер-министр Денис Шмыгать опубликовал в своем Telegram, передают Українськi Новини.

"Запрещено пребывать на улицах без документов, подтверждающих личность", - говорится в опубликованной таблице ограничительных мер.

Кроме этого, запрещается пребывание в общественных местах лиц, не достигших 14 лет без сопровождения родителей.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров намерен сократить количество пунктов пропуска на границе с 49 до 21.

Премьер-министр Денис Шмыгаль допускает ослабление карантинных мер к концу апреля — если эпидемия коронавируса спадет.

Кабмин запретил пребывание в общественных местах без маски с 6 апреля. В условиях ужесточения карантина в Украине важно знать, что такое "общественное место" и где нельзя появляться без маски.

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