Украинцам запретили находиться на улице без документов

После того, как украинцам запретили гулять по улице группами больше, чем по двое, Кабинет Министров запретил пребывание на улицах без подтверждающих личность документов. Перечень введенных ограничений премьер-министр Денис Шмыгать опубликовал в своем Telegram, передают Українськi Новини. "Запрещено пребывать на улицах без документов, подтверждающих личность", - говорится в опубликованной таблице ограничительных мер. Кроме этого, запрещается пребывание в общественных местах лиц, не достигших 14 лет без сопровождения родителей. Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров намерен сократить количество пунктов пропуска на границе с 49 до 21. Премьер-министр Денис Шмыгаль допускает ослабление карантинных мер к концу апреля — если эпидемия коронавируса спадет. Кабмин запретил пребывание в общественных местах без маски с 6 апреля. В условиях ужесточения карантина в Украине важно знать, что такое "общественное место" и где нельзя появляться без маски.