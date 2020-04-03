Количество зараженных коронавирусом достигло миллиона. Данные на 3 апреля

В то время, как в Украине по состоянию на вечер 2 апреля зафиксировали 897 случаев коронавируса, в мире количество инфицированных "перевалило" за миллион человек. Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

Так, согласно данным по состоянию на утро 3 апреля, количество зараженных коронавирусом по всему миру составляет 1 016 128 человек. Погибли 53 146 человек, вылечились – 211 615.

На первом месте по заболеваемости по-прежнему находится США, где коронавирусной инфекцией заразились 245 540 человек, погибли – 6 053. Отметим, что за сутки зафиксировано 28 819 новых случаев заболевания в стране.

На втором месте находится Италия. Здесь заразились 115 242 человека (за сутки 4 668), и погибли 13 915 человек.

Также стремительно растет количество инфицированных в Испании, которая находится на третьем месте по заболеваемости. В Испании коронавирусом заразились 112 065 человек (7 947 за сутки), всего в стране 10 348 летальных случаев.

На четвертом месте оказалась Германия, опередив Китай за последние сутки по количеству случаев заболевания. В Германии 84 794 зараженных, погибли 1 107 человек.

В Китае количество новых случаев коронавируса значительно сократилось, за сутки зафиксировано всего лишь 62, а всего – 82 456. Погибли 3 326 человек (10 за последние сутки).

Как защититься от коронавируса:

Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.

Не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.

Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.

В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как защититься от коронавируса

Как сообщали Українські Новини, в Украине ограничат время пребывания на улице.

Ранее мы писали о том, как правильно обрабатывать покупки после магазина.