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03 апреля 2020, пятница, 14:17 418 Инфографика
Кабмин 2020-04-03T14:49:51+03:00
Українські Новини
Украинцам с 6 апреля запретят появляться в общественных местах без маски

Украинцам с 6 апреля запретят появляться в общественных местах без маски

Таня Войтюк
Кабмин, Карантин, карантин в Украине, медицинские маски
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

Кабинет министров Украины утвердил новый список дополнительных ограничений в стране и запретил пребывание граждан в общественных местах без защитной маски с 6 апреля.

Перечень соответствующих карантинных мер и введенных ограничений премьер-министр Денис Шмыгаль опубликовал в своем Telegram, передают Українськi Новини.

"Запрещено с 6 апреля пребывание в общественных местах без надетой маски, респиратора", - говорится в опубликованном перечне запретов.

Ограничения во время карантина в УкраинеОграничения во время карантина в Украине

Правительством также введен запрет на посещение спортивных и детских площадок, парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон.

Посещение вышеуказанных мест разрешено для выгула домашних животных, но только одним человеком, и в случае служебной необходимости.

Запрещено также посещение заведений, предоставляющих паллиативную помощь, заведений социальной защиты и предоставляющих соцуслуги учреждений.

Кроме этого, запрещается самовольно покидать места обсервации (изоляции).

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров запретил пребывание на улицах без подтверждающих личность документов.

Напомним, согласно Закону Украины от 22.09.2005 № 2899-IV "О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения", "общественным местом является - часть (части) любого здания, сооружения, которые доступны или открыты для населения свободно, или по приглашению, или за плату, постоянно, периодически или время от времени.

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