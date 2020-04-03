В Украине за день 138 новых случаев коронавируса. Всего 942 инфицированных

В Украине за сутки количество случаев заболевания коронавирусной инфекцией увеличилось до 942 человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 3 апреля в Украине 942 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 23 летальных, 19 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 138 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 61 случай;

Волинская область - 10 случаев;

Днепропетровская область - 12 случаев;

Донецкая область - 8 случаев;

Житомирская область - 6 случаев;

Закарпатская область - 24 случая;

Запорожская область - 22 случая;

Ивано-Франковская область - 81 случай;

Кировоградская область - 15 случаев;

г. Киев - 180 случаев;

Киевская область - 70 случаев;

Львовская область - 13 случаев;

Луганская область - 3 случая;

Одесская область - 20 случаев;

Полтавская область - 5 случаев;

Ровенская область - 25 случаев;

Сумская область - 30 случаев;

Тернопольская область - 114 случаев;

Харьковская область - 1 случай;

Херсонская область - 4 случая;

Хмельницкая область - 7 случаев;

Черновицкая область - 171 случай;

Черкасская область - 55 случаев;

Черниговская область - 5 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 3 апреля 2020 в Центр поступило 570 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 4404 сообщения о подозрении на COVID-19.

Как защититься от коронавируса:

Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.

Не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.

Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.

В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как защититься от коронавируса

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на утро 3 апреля, количество зараженных коронавирусом по всему миру составляет 1 016 128 человек. Погибли 53 146 человек, вылечились – 211 615.

Также в Украине ограничат время пребывания на улице.

Ранее мы писали о том, как правильно обрабатывать покупки после магазина.