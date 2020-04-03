В Украине за день 138 новых случаев коронавируса. Всего 942 инфицированных

В Украине за сутки количество случаев заболевания коронавирусной инфекцией увеличилось до 942 человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава. По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 3 апреля в Украине 942 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 23 летальных, 19 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 138 новых случаев. Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена: Винницкая область - 61 случай; Волинская область - 10 случаев; Днепропетровская область - 12 случаев; Донецкая область - 8 случаев; Житомирская область - 6 случаев; Закарпатская область - 24 случая; Запорожская область - 22 случая; Ивано-Франковская область - 81 случай; Кировоградская область - 15 случаев; г. Киев - 180 случаев; Киевская область - 70 случаев; Львовская область - 13 случаев; Луганская область - 3 случая; Одесская область - 20 случаев; Полтавская область - 5 случаев; Ровенская область - 25 случаев; Сумская область - 30 случаев; Тернопольская область - 114 случаев; Харьковская область - 1 случай; Херсонская область - 4 случая; Хмельницкая область - 7 случаев; Черновицкая область - 171 случай; Черкасская область - 55 случаев; Черниговская область - 5 случаев. Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 3 апреля 2020 в Центр поступило 570 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 4404 сообщения о подозрении на COVID-19. Как защититься от коронавируса: Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра. Не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта. Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца. В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу. Как защититься от коронавируса Как сообщали Українські Новини, по состоянию на утро 3 апреля, количество зараженных коронавирусом по всему миру составляет 1 016 128 человек. Погибли 53 146 человек, вылечились – 211 615. Также в Украине ограничат время пребывания на улице. Ранее мы писали о том, как правильно обрабатывать покупки после магазина.