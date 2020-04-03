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03 апреля 2020, пятница, 10:04 2247 Инфографика
Общество 2020-04-03T12:00:03+03:00
Українські Новини
В Украине за день 138 новых случаев коронавируса. Всего 942 инфицированных

В Украине за день 138 новых случаев коронавируса. Всего 942 инфицированных

Анна Рудык
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Коронавирус
Коронавирус

В Украине за сутки количество случаев заболевания коронавирусной инфекцией увеличилось до 942 человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 3 апреля в Украине 942 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 23 летальных, 19 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 138 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область - 61 случай;
  • Волинская область - 10 случаев;
  • Днепропетровская область - 12 случаев;
  • Донецкая область - 8 случаев;
  • Житомирская область - 6 случаев;
  • Закарпатская область - 24 случая;
  • Запорожская область - 22 случая;
  • Ивано-Франковская область - 81 случай;
  • Кировоградская область - 15 случаев;
  • г. Киев - 180 случаев;
  • Киевская область - 70 случаев;
  • Львовская область - 13 случаев;
  • Луганская область - 3 случая;
  • Одесская область - 20 случаев;
  • Полтавская область - 5 случаев;
  • Ровенская область - 25 случаев;
  • Сумская область - 30 случаев;
  • Тернопольская область - 114 случаев;
  • Харьковская область - 1 случай;
  • Херсонская область - 4 случая;
  • Хмельницкая область - 7 случаев;
  • Черновицкая область - 171 случай;
  • Черкасская область - 55 случаев;
  • Черниговская область - 5 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 3 апреля 2020 в Центр поступило 570 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 4404 сообщения о подозрении на COVID-19.

 

Как защититься от коронавируса:

  • Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.
  • Не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.
  • Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.
  • В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как защититься от коронавирусаКак защититься от коронавируса

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на утро 3 апреля, количество зараженных коронавирусом по всему миру составляет 1 016 128 человек. Погибли 53 146 человек, вылечились – 211 615.

Также в Украине ограничат время пребывания на улице.

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