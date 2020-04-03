Правительство планирует усилить карантинные меры на Пасху

С учетом того, что Кабинет министров Украины утвердил новый список дополнительных ограничений в стране, власть обсуждает дополнительные меры по обеспечению безопасности на Пасху, включая ограничение массового скопления людей и режима проведения богослужений.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

"Дополнительные меры по обеспечению безопасности украинцев во время Пасхальных праздников обсуждались на ежедневном селекторном совещании под председательством Президента Украины Владимира Зеленского по борьбе с распространением коронавируса. В частности, рассматривались вопросы усиления контроля за ношением масок, ограничения скопления людей и режима проведения богослужений", - сказано в нем.

Зеленский выразил надежду на то, что украинцы понимают, что хоть Пасха и является в Украине важным периодом единения семей, но во время пандемии коронавируса необходимо оберегать близких.

В ходе совещания Министерство здравоохранения напомнило, что уже выработало протокол лечения больных коронавирусом, а министр Максим Степанов отметил, что осуществляется лицензирование украинских предприятий для изготовления препаратов, которые помогут преодолевать COVID-19 на начальных стадиях и избегать осложнений.

Секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19, заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что ночью в Украину прибыло 100 тыс. тестов, которые к вечеру доставят в регионы.

Также в пятницу, по его словам, будет подписан контракт по закупке реагентов, которых хватит на проведение 1 млн тестов для определения коронавируса, а в начале следующей недели их отправят в региональные лаборатории.

Кроме того он сообщил, что в настоящее время отгружают первую партию многоразовых защитных костюмов для врачей и к концу следующей недели медицинские учреждения получат 12 тыс. единиц такой защитной одежды.

В этом контексте Зеленский отметил, что необходимо проверять доставку этих вещей в медицинские учреждения.

"Чтобы не было так, что мы ищем деньги, партнеров, договариваемся с производством за рубежом, организовываем самолеты, перевозки, а затем получаем красивую статистику и сотни обращений врачей о том, что у них ничего нет. Медики - в эпицентре заражения, и они же наши воины, наша защита, наша надежда. Мы делаем все, чтобы они были защищены и могли защитить нас", - сказал он.

На совещании Президента проинформировали о том, что для реагирования на сложную ситуацию у медиков в Тернопольской области и на их обращение к Зеленскому и Кабинету Министров главный санитарный врач Виктор Ляшко уже отправился в регион.

На месте он рассмотрит вопрос обеспечения медицинских работников средствами защиты, проинформирует о последних действиях правительства для помощи пациентам, а также рассмотрит все текущие вопросы, которые беспокоят врачей и местных жителей.

Православная Пасха в этом году будет отмечаться 19 апреля. Карантин в Украине продлен пока до 24 апреля.

Ограничения на время карантина в Украине. Инфографика: Кабинет Министров Украины

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров также запретил пребывание на улицах без подтверждающих личность документов, а еще появляться в общественных местах без масок и респираторов.