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03 апреля 2020, пятница, 13:19 259
Кабмин 2020-04-03T13:20:53+03:00
Українські Новини
Пункты пропуска на границе Украины сократят в два раза

Пункты пропуска на границе Украины сократят в два раза

Таня Войтюк
Кабмин, Коронавирус, Пункты пропуска, Денис Шмыгаль, карантин в Украине
Граница. Фото: dpsu.gov.ua
Граница. Фото: dpsu.gov.ua

Кабинет Министров, помимо запрета на перемещение группой лиц из более 2 человек, намерен сократить количество пунктов пропуска на границе с 49 до 21.

Об это премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на брифинге, передают Українськi Новини.

"Мы продолжаем усиливать меры защиты наших внешних границ. Останется работать только 21 пункт пропуска на государственной границе Украины", - сказал он.

Также Шмыгаль подчеркнул, что вводится обязательная обсервация всех без исключений лиц, которые пребывают в Украину сроком на 14 дней.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров запретил экспорт гречки до 1 июля.

Несмотря на то, что Кабмин расширил список ограничений на время карантина, правительство вывело из-под запрета работу всех видов финансовых учреждений, включая ломбарды и кредитные союзы, а также разрешило аптекам работать круглосуточно. 

Тем временем в Украине стартовала программа медгарантий для населения.

Также в условиях ужесточения карантина в Украине важно знать, что такое "общественное место" и где нельзя появляться без маски.

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