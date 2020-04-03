Що тепер заборонено робити на вулиці і в громадських місцях. Повний список обмежень Кабміну

На початку квітня, в розпал карантину в Україні, Кабмін ввів нові, ще більш жорсткі обмеження через зростаючу захворюваність коронавірусною інфекцією. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав у відеозверненні, передають Українські Новини.

Зокрема, зараз введені нові обмеження на перебування в громадських місцях (Українські Новини розповідали про те, що це таке), а також - нові правила проведення масових заходів, поїздок на шашлики, виходів на вулицю, а також нові заборони для неповнолітніх і осіб, які перебувають на обсервації. Деякі види заборон, зокрема, щодо перебування у громадських місцях без засобів індивідуального захисту та переміщення вулицями більш ніж двох осіб, набирають чинності 6 квітня.

В Україні посилили карантин. Фото: kmu.gov.ua

Зокрема, до 24 квітня заборонено:

З 6 квітня перебування в громадських місцях без одягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема, респіратора або захисної маски, в тому числі, виготовлених самостійно.

З 6 квітня переміщення групою осіб більше ніж дві особи, крім випадків службової необхідності і супроводу осіб, які не досягли 14 років, батьками, усиновителями, опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями, іншими особами у відповідності з законом або повнолітніми родичами дитини.

Перебування у громадських місцях осіб, які не досягли 14 років, без супроводу батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, інших осіб у відповідності з законом або повнолітніх родичів дитини.

Відвідання парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових і прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою і в разі службової необхідності.

Відвідини спортивних і дитячих майданчиків.

Проведення всіх масових заходів (встановлені винятки).

Перебувати на вулицях без документів, які засвідчують особу, чи підтверджують громадянство України або спеціальний статус.

Самовільно залишати місця обсервації (ізоляції).

Також повідомляється, що уряд планує посилити карантинні заходи на Великдень.

Які карантинні заходи прийняли інші країни. Фото: kmu.gov.ua

У той же час, в Україні за день 138 нових випадків коронавіруса. Всього 942 інфікованих.

Також пункти пропуску на кордоні України скоротять в два рази.