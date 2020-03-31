В Испании за сутки зафиксировано рекордное количество смертей от коронавируса

По данным на 31 марта количество заболевших коронавирусом по всему миру достигло 800 тысяч человек. Как передает Reuters, в Испании за сутки зафиксировано рекордное количество смертей.

Отмечается, что за день от инфекции COVID-19 скончались 849 человек, за сутки заразилось около 9222 человека.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Испании зафиксировано 94 417 случаев заражения коронавирусом. Из них 8 189 человек умерли, 19 259 пациентов вылечились.

Как сообщали Українські Новини, врачи из больницы Мадрида рассказали, как люди пытаются выжить в очередях на прием к врачу.

Также несмотря на критически сложную ситуацию, в Испании впервые за неделю снизилась смертность от коронавируса.

Тем временем в Израиле запретили собираться компанией более чем из двух человек, а в в Чечне за несоблюдение карантина полиция бьет людей трубами.

Кроме того, в Италии от коронавируса умерли 63 медицинских работника.

А в Ватикане коронавирусом заразился кардинал Италии Анджело Де Донатис.

Как и предсказывала ВОЗ, пик эпидемии коронавируса стремительно развивается в США.