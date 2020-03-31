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31 марта 2020, вторник, 14:04 1198
Европа 2020-03-31T15:15:02+03:00
Українські Новини
В Испании за сутки зафиксировано рекордное количество смертей от коронавируса

В Испании за сутки зафиксировано рекордное количество смертей от коронавируса

Елизавета Кесельман
Испания, Борьба с коронавирусом, Коронавирус в Испании, Смертность от коронавируса
Коронавирус. Скриншот видео CBS News
Коронавирус. Скриншот видео CBS News

По данным на 31 марта количество заболевших коронавирусом по всему миру достигло 800 тысяч человек. Как передает Reuters, в Испании за сутки зафиксировано рекордное количество смертей.

Отмечается, что за день от инфекции COVID-19 скончались 849 человек, за сутки заразилось около 9222 человека.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Испании зафиксировано 94 417 случаев заражения коронавирусом. Из них 8 189 человек умерли, 19 259 пациентов вылечились.

Как сообщали Українські Новини, врачи из больницы Мадрида рассказали, как люди пытаются выжить в очередях на прием к врачу.

Также несмотря на критически сложную ситуацию, в Испании впервые за неделю снизилась смертность от коронавируса. 

Тем временем в Израиле запретили собираться компанией более чем из двух человек, а в в Чечне за несоблюдение карантина полиция бьет людей трубами.  

Кроме того, в Италии от коронавируса умерли 63 медицинских работника. 

А в Ватикане коронавирусом заразился кардинал Италии Анджело Де Донатис.

Как и предсказывала ВОЗ, пик эпидемии коронавируса стремительно развивается в США.

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