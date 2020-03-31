В Ватикане коронавирусом заразился кардинал

Италия стала одной из стран, где зафискировано наиболее высокая смертность от коронавируса. На днях стало известно, что около 63 итальянских врачей погибли от инфекции COVID-19. Тем временем, у генерального викария Рима кардинала Анджело Де Донатиса обнаружили коронавирус. Об этом передает итальянский телеканал Rai News 24.

Согласно информации, 66-летний кардинал и все его окружение находится в самоизоляции. У него высокая температура, симпатомі сооттвесттвуют первоначальной стадии заболевания инфекцией, а состояние удовлетворительное.

Как сообщали Українські Новини, в Италии из-за карантина начались массовые беспорядки. Люди грабят магазины и снимают последние деньги.

В связи с этим, Италия пригрозила выходом из ЕС в связи с пандемией коронавируса.

Также 13 марта в Италии от коронавируса умерла 65-летняя украинка, 19 марта в Италии скончалась 62-летняя украинка от Covid-19, а третьей умершей было 60 лет.

Также от коронавируса в Италии выздоровел 101-летний мужчина, чем обнадежил многих итальянцев.