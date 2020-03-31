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31 марта 2020, вторник, 12:44 1058
Европа 2020-03-31T12:44:17+03:00
Українські Новини
В Ватикане коронавирусом заразился кардинал

В Ватикане коронавирусом заразился кардинал

Елизавета Кесельман
Италия, Коронавирус, коронавирус в Италии, Болезнь чиновника
Викарий Рима Анджело Де Донатис. Фото: Youtube
Викарий Рима Анджело Де Донатис. Фото: Youtube

Италия стала одной из стран, где зафискировано наиболее высокая смертность от коронавируса. На днях стало известно, что около 63 итальянских врачей погибли от инфекции COVID-19. Тем временем, у генерального викария Рима кардинала Анджело Де Донатиса обнаружили коронавирус. Об этом передает итальянский телеканал Rai News 24.

Согласно информации, 66-летний кардинал и все его окружение находится в самоизоляции. У него высокая температура, симпатомі сооттвесттвуют первоначальной стадии заболевания инфекцией, а состояние удовлетворительное.

Как сообщали Українські Новини, в Италии из-за карантина начались массовые беспорядки. Люди грабят магазины и снимают последние деньги. 

В связи с этим, Италия пригрозила выходом из ЕС в связи с пандемией коронавируса.

Также 13 марта в Италии от коронавируса умерла 65-летняя украинка, 19 марта в Италии скончалась 62-летняя украинка от Covid-19, а третьей умершей было 60 лет.

Также от коронавируса в Италии выздоровел 101-летний мужчина, чем обнадежил многих итальянцев.

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