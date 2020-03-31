В Италии от коронавируса умерли 63 врача

В то время, как коронавирусом по всему миру заразились 785 тысяч человек, в Италии число умерших от Covid-19 среди врачей увеличилось до 63.

Таковы данные итальянской федерации врачей FNOMCEO, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.

В понедельник стало известно о смерти еще двух врачей.

Всего же по состоянию на 30 марта в Италии коронавирусом заразились 8538 медицинских работников.

Из них 595 заразились за последние сутки.



Как сообщали Українські Новини, в Италии из-за карантина начались массовые беспорядки. Люди грабят магазины и снимают последние деньги.



Кроме того, Италия пригрозила выходом из ЕС в связи с пандемией коронавируса.





13 марта в Италии от коронавируса умерла 65-летняя украинка, 19 марта в Италии скончалась 62-летняя украинка от Covid-19, а третьей умершей было 60 лет.



Также от коронавируса в Италии выздоровел 101-летний мужчина, чем обнадежил многих итальянцев.



Тем временем Шмыгаль заявил о возможном послаблении карантина в Украине. По его словам, после Пасхальных праздников будет стоять вопрос о дальнейших экономические шагах Кабмина с учитом динамики распространения заболевания.





