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31 марта 2020, вторник, 10:22 1218
Европа 2020-03-31T10:23:55+03:00
Українські Новини
В Италии от коронавируса умерли 63 врача

В Италии от коронавируса умерли 63 врача

Валерия Драгомирова
Италия, Врачи, Коронавирус, коронавирус в Италии
Доктор. Фото: pixabay
Доктор. Фото: pixabay

В то время, как коронавирусом по всему миру заразились 785 тысяч человек, в Италии число умерших от Covid-19 среди врачей увеличилось до 63. 

Таковы данные итальянской федерации врачей FNOMCEO, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.

В понедельник стало известно о смерти еще двух врачей.

Всего же по состоянию на 30 марта в Италии коронавирусом заразились 8538 медицинских работников.

Из них 595 заразились за последние сутки.


Как сообщали Українські Новини, в Италии из-за карантина начались массовые беспорядки. Люди грабят магазины и снимают последние деньги. 

Кроме того, Италия пригрозила выходом из ЕС в связи с пандемией коронавируса.

13 марта в Италии от коронавируса умерла 65-летняя украинка, 19 марта в Италии скончалась 62-летняя украинка от Covid-19, а третьей умершей было 60 лет.

Также от коронавируса в Италии выздоровел 101-летний мужчина, чем обнадежил многих итальянцев.

Тем временем Шмыгаль заявил о возможном послаблении карантина в Украине. По его словам, после Пасхальных праздников будет стоять вопрос о дальнейших экономические шагах Кабмина с учитом динамики распространения заболевания. 


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