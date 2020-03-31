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31 марта 2020, вторник, 13:32 134
Мир 2020-03-31T13:39:07+03:00
Українські Новини
Коронавирус в Израиле: правительство запретило собрания больше двух человек

Коронавирус в Израиле: правительство запретило собрания больше двух человек

Елизавета Кесельман
Израиль, Карантин, Борьба с коронавирусом, Коронавирус в Израиле
Израиль. Фото:towave.ru
Израиль. Фото:towave.ru

В то время, как в Индии власти запретили жителям покидать свои дома невзирая на наличие весомой причины, в Израиле с сегодняшнего дня введен запрет на собрание больше двух человек. Об этом передает ведомство "newsru.co.il"

Помимо этого, вводятся дополнительные ограничения для проведения обрядов, свадеб, а также молитв, а именно:

  1. Запрещено приглашение на свадьбу гостей. Церемония бракосочетания может проводиться только в присутствии родственников первой линии жениха и невесты, или людей, с которыми они проживают под одной крышей.
  2. Запрещено проведение и участие в коллективной молитве, проводимой не только в помещении, но и на открытом воздухе.
  3. По требованию министра внутренних дел Арье Дери будет сделано исключение: трижды в сутки у Стены Плача будет проводиться молитва с участием десяти человек с тем, чтобы не допустить прекращения молитвенного процесса у еврейской святыни.
  4. До 20 ограничено количество человек, которые могут присутствовать на похоронах.
  5. Не более 10 человек смогут присутствовать во время проведения обряда обрезания младенца. При этом сам обряд должен проводиться на открытом воздухе при соблюдении всеми участниками правил, установленных минздравом.
  6. Сокращено число людей, выходящих на работу, с 30% (как в настоящее время) до 15%. Это решение будет обязательным для государственных учреждений и предприятий. Ограничения не касаются строительной и инфраструктурной отраслей.
  7. Песахальный седер можно будет проводить только в кругу семьи, при участии родственников первой линии, проживающих под одной крышей.
  8. Смогут работать мастерские по ремонту техники и компьютеров. Ремонт должен проводиться в самой мастерской, а не на дому у клиента.

Как сообщали Українські Новини, ранее президент Израиля Реувен Ривлин начал читать сказки детям онлайн, чтобы родители могли отдохнуть во время карантина. 

Тем временем, в Чечне за несоблюдение карантина полиция бьет людей трубами. 

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