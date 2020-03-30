В Чечне полицейские за несоблюдение карантина бьют жителей трубами, – СМИ

В то время, как в Индии бунтующих против карантина разгоняют с помощью слезоточивого газа, в Чечне полиция предприняла более жесткие меры – начала бить трубами людей, которые выходят на улицы без масок. Об этом передает издание "Новая газета" со ссылкой на свидетелей.

Отмечается, что 28 марта республиканский оперативный штаб объявил об ужесточении мер по противодействию коронавирусу.

Это видео сделано сегодня в Чечне. По словам очевидцев, кордоны полицейских с полипропиленовыми трубами останавливают машины и отлавливают людей без масок. pic.twitter.com/CkRxWVkCv2 — Новая Газета (@novaya_gazeta) March 29, 2020

После чего чеченские полицейские усилили дежурства с полипропиленовыми трубами и начали применять их против тех, кто выходит на улицу без медицинских масок или нарушает другие правила карантина.

Как сообщали Українські Новини, в США из-за паники коронавируса жители начали массово скупать огнестрельное оружие.

Также в Италии из-за массового карантина начали происходить беспорядки: жители стали грабить магазины.