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  • В зараженной коронавирусом Испании впервые за неделю снизилась смертность от эпидемии
26 марта 2020, четверг, 15:33 83
Мир 2020-03-26T15:35:31+02:00
Українські Новини
В зараженной коронавирусом Испании впервые за неделю снизилась смертность от эпидемии

В зараженной коронавирусом Испании впервые за неделю снизилась смертность от эпидемии

Елизавета Кесельман
Испания, Борьба с коронавирусом, Коронавирус в Испании, спад эпидемии
Испания. Фото: pixabay
Испания. Фото: pixabay

Испания является четвертой страной в Европе, где наблюдается одна из наивысших смертностей от коронавируса. На днях, эпидпорог COVID-19 в стране обогнал Китай. Однако, по последним данным, впервые за неделю смертность от инфекции значительно уменьшилась. Об этом передает испанское издание El Pais.

В частности, за последние сутки в стране умерли 655 зараженных, а всего количество смертей составляет 4089. При этом число зараженных превысило 56 тысяч, суточный прирост составил более 8,5 тыс.

На данный момент, на карантин закрыты школы и университеты, а также общественному, железнодорожному транспорту и судоходным предприятиям предписано перейти в режим работы с пониженной нагрузкой.

Как сообщали Українські Новини, Индия ввела самый масштабный и небезопасный карантин. В стране запретили выходить из дома, даже при наличии веской причины. 

Тем временем, в Италии эпидемия коронавируса значительно идет на спад. 

Кроме того, в Иране для борьбы с коронавирусом введут усиленные меры, а Россия с завтрашнего дня прекращает авиасообщения со всеми странами. 

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