Количество заболевших COVID-19 приближается к 800 тыс. Данные на 31 марта

В то время, как в Украине уже 548 заболевших коронавирусом, с момента начала распространения COVID-19 в мире заболели 785 709 человек, из них – 37 686, вылечились – 165 837.

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Лидерует по числу летальных случаев Италия. Там умерло более 10% от общего количества зарегистрированных случаев – 11 591 человек из 101 739 случаев. Выздоровели в Италии 14 620 человек.

На втором месте - Испания. Там жертвами коронавируса там стали 7716 человек из 87 956 подтвержденных случаев. Число тех, кто поборол болезнь в Испании выше, чем в Италии – 16 780 человек избавились от заболевания.

США, хотя и возглавляют печальное первенство по темпам распространения болезни и общему количеству заражений (164 253 случая), однако пока их статистика смертности не так трагична, как в Италии и Испании. В Штатах умерли 3165 человек, вылечились – 5506.

В Германии также фиксируют стремительное распространение заболевания – 66 885 случаев. Из всех больных там умерли 645 человек, вылечились – 13 500 человек.

Франция, хотя и зарегистрировала меньше случаев заражения, чем в Германии, однако число летальных случаев там также достаточно велико – 3024 жертвы COVID-19.

Великобритания уже пересекла отметку в 20 000 больных, сейчас там подтвердили 22 141 случаи, из которых 1408 смертей и только 135 тех, хто выздоровел.

Всего в Иране зарегистрировали 41 495 заражений, в Швейцарии – 15 922, в Бельгии – 11 899, в Нидерландах – 11 817, в Турции – 10 827.

Наопмним, Зеленский заявил, что медицинская система не выдержит одновременного наплыва 25-50% больных коронавирусом. Тем временем из 102 заболевших коронавирусом киевлян 58 находятся в больницах, остальные лечатся дома.

Ранее Президент одобрил штрафы в 170 тыс. гривен и лишение свободы от 5 до 8 лет за нарушение карантина и теперь в Киеве будут штрафовать от 17 тысяч до 34 тысяч гривен, в частности за "отдых с шашлыками".