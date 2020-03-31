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31 березня 2020, вівторок, 14:04 34
Європа 2020-03-31T15:15:02+03:00
Українські Новини
В Іспанії за добу зафіксовано рекордну кількість смертей від коронавірусу

В Іспанії за добу зафіксовано рекордну кількість смертей від коронавірусу

Елизавета Кесельман
Іспанія, Коронавірус в Іспанії, боротьба з коронавірусом, смертність від коронавірусу
Коронавірус. Скріншот відео CBS News
Коронавірус. Скріншот відео CBS News

За даними на 31 березня кількість хворих на коронавірус по всьому світу досягла 800 тисяч осіб. Як передає Reuters, в Іспанії за добу зафиксовано рекордну кількість смертей.

Наголошується, що за день від інфекції COVID-19 померли 849 осіб, за добу заразилося близько 9222 людини.

За даними Міністерства охорони здоров'я, всього в Іспанії зафіксовано 94 417 випадків зараження коронавірусом. З них 8 189 осіб померли, 19 259 пацієнтів, що вилікувались.

Як повідомляли Українські Новини, лікарі з лікарні Мадрида розповіли, як люди намагаються вижити в чергах на прийом до лікаря.

Також незважаючи на критично складну ситуацію, в Іспанії вперше за тиждень знизилася смертність від коронавірусу.

Тим часом в Ізраїлі заборонили збиратися компанією більше ніж з двох осіб, а в Чечні за недотримання карантину поліція б'є людей трубами.

Крім того, в Італії від коронавірусу померли 63 медичних працівника.

А у Ватикані коронавірусом заразився кардинал Італії Анджело Де Донатис.

Як і пророкувала ВООЗ, пік епідемії коронавірусу стрімко розвивається в США.

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