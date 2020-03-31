В Іспанії за добу зафіксовано рекордну кількість смертей від коронавірусу

За даними на 31 березня кількість хворих на коронавірус по всьому світу досягла 800 тисяч осіб. Як передає Reuters, в Іспанії за добу зафиксовано рекордну кількість смертей.

Наголошується, що за день від інфекції COVID-19 померли 849 осіб, за добу заразилося близько 9222 людини.

За даними Міністерства охорони здоров'я, всього в Іспанії зафіксовано 94 417 випадків зараження коронавірусом. З них 8 189 осіб померли, 19 259 пацієнтів, що вилікувались.

Як повідомляли Українські Новини, лікарі з лікарні Мадрида розповіли, як люди намагаються вижити в чергах на прийом до лікаря.

Також незважаючи на критично складну ситуацію, в Іспанії вперше за тиждень знизилася смертність від коронавірусу.

Тим часом в Ізраїлі заборонили збиратися компанією більше ніж з двох осіб, а в Чечні за недотримання карантину поліція б'є людей трубами.

Крім того, в Італії від коронавірусу померли 63 медичних працівника.

А у Ватикані коронавірусом заразився кардинал Італії Анджело Де Донатис.

Як і пророкувала ВООЗ, пік епідемії коронавірусу стрімко розвивається в США.