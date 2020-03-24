После существенных морозов в Украину ворвется весеннее тепло

По прогнозу погоды на вторник, 24 марта, почти по всей территории Украины ожидается солнечная погода. Об этом говорится в сообщении синоптика Натальи Диденко в соцсети Facebook. "Прогностические карты показывают, что завтра наше небо будет свободно от облаков (карта), разве что немного - на Юге, повсюду осадков не ожидается, будет светить солнце. Антициклон. Это - из лучших новостей. Менее комфортные прогностические синоптические обстоятельства - завтра предполагается сильный северо -Восточный ветер (на севере Украины - слабее, только умеренный) ", - написала она. По словам Диденко, в Украине сохранится морозная погода, ночью до -3 ..- 8 градусов. Днем будет плюсовая температура, но все равно холодно, максимально +2 .. + 6 градусов. В Киеве вторник ожидается холодным, ночью -3 ..- 5 градусов, днем +2 .. + 4 градуса. Но в столице будет светить солнце. В дальнейшем температура воздуха в Украине начнет постепенно повышаться и уже с четверга ощутимо потеплеет: сначала +7 .. + 12 на юге до +15 градусов, ближе к выходным +10 .. + 16 градусов. Всю неделю осадков не будет, будет светить солнце. Синоптик призвала не поддаваться соблазну весеннего солнца и оставаться дома. Прогноз погоды Карта со страницы Facebook Наталки Диденко Как сообщали Українські Новини, в Украину идут морозы, метели и шквалы ветра. Ранее синоптики дали устрашающий долгосрочный прогноз с природными катаклизмами, засухами и потопами.