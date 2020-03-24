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24 марта 2020, вторник, 19:20 1191
Кабмин 2020-03-24T19:21:17+02:00
Українські Новини
Медикам ввели почасовую оплату за лечение больных Covid-19

Медикам ввели почасовую оплату за лечение больных Covid-19

Таня Войтюк
Кабмин, Медики, Медицинские работники, зарплата врачей
Врачам ввели почасовую оплату
Врачам ввели почасовую оплату

Помимо того, что Кабмин обещает помочь бизнесу и людям, которые потеряют работу из-за коронавируса, в парламенте ввели почасовую оплату труда медицинских работников, которые занимаются лечением украинцев от коронавирусной инфекции.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения на странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"На внеочередном заседании 23 марта Кабинет Министров поддержал инициативу министра здравоохранения Ильи Емца и принял постановление, которым внедряется почасовая оплата медикам и другим работникам, которые непосредственно занимаются лечением украинцев от COVID-19", - сказано в нем.

Ранее Емец заявлял о намерении предложить правительству ввести почасовую оплату труда для медицинских работников во время эпидемии.

Как сообщали Українськi Новини, из-за коронавируса туризм в Украине понесет серьезные убытки, так как все перевозки отменили.

Тем временем, учителям планируют выплачивать среднюю зарплату за удаленную работу на весь период карантина.

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Медикам ввели почасовую оплату за лечение больных Covid-19
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