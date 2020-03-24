Медикам ввели почасовую оплату за лечение больных Covid-19

Помимо того, что Кабмин обещает помочь бизнесу и людям , которые потеряют работу из-за коронавируса,

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения на странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"На внеочередном заседании 23 марта Кабинет Министров поддержал инициативу министра здравоохранения Ильи Емца и принял постановление, которым внедряется почасовая оплата медикам и другим работникам, которые непосредственно занимаются лечением украинцев от COVID-19", - сказано в нем.

Ранее Емец заявлял о намерении предложить правительству ввести почасовую оплату труда для медицинских работников во время эпидемии.

Как сообщали Українськi Новини, из-за коронавируса туризм в Украине понесет серьезные убытки, так как все перевозки отменили.

Тем временем, учителям планируют выплачивать среднюю зарплату за удаленную работу на весь период карантина.