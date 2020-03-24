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24 марта 2020, вторник, 06:01 296 Инфографика
Общество 2020-03-24T06:01:01+02:00
Українські Новини
В чем разница между чрезвычайным положением и чрезвычайной ситуацией: инфографика

В чем разница между чрезвычайным положением и чрезвычайной ситуацией: инфографика

Ольга Фандорина
Чрезвычайное положение, Коронавирус, коронавирус в Украине, чрезвычайная ситуация

Коронавирусная инфекция уже набирает обороты в Украине и президент Украины не исключает, что если коронавирус будет распространяться дальше и зараженных людей станет больше, то меры ужесточат и введут чрезвычайное положение во всей стране, хоть премьер-министр Шмыгаль и заявил, что на данный момент необходимости в этом нет

Режим чрезвычайной ситуации уже введен в ряде областей Украины, и чем он отличается от режима чрезвычайного положения, в инфографике опубликовал Валерий Писаренко в своем Facebook.

Сравнительная таблица при чрезвычайном положении и чрезвычайной ситуации. Фото: facebook.com/vpysarenkoСравнительная таблица при чрезвычайном положении и чрезвычайной ситуации. Фото: facebook.com/vpysarenko

Сравнительная таблица при чрезвычайном положении и чрезвычайной ситуации. Фото: facebook.com/vpysarenkoСравнительная таблица при чрезвычайном положении и чрезвычайной ситуации. Фото: facebook.com/vpysarenko

Сравнительная таблица при чрезвычайном положении и чрезвычайной ситуации. Фото: facebook.com/vpysarenkoСравнительная таблица при чрезвычайном положении и чрезвычайной ситуации. Фото: facebook.com/vpysarenko

Как сообщали Українськi Новини, министр здравоохранения Илья Емец считает необходимым введение чрезвычайного положения из-за коронавируса.

Ранее Геращенко подтвердил возможность введения чрезвычайного положения в Украине.

По состоянию на 22:30 23 марта в Украине зафиксированы 83 случая коронавирусной инфекции, 26 из которых было выявлены 22 марта.

6 случаев коронавирусной инфекции выявлены 21 марта, 15 случаев - 20 марта, 10 случаев - 19 марта.

Во Львовской области коронавирус подозревают почти у 100 человек.

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