В чем разница между чрезвычайным положением и чрезвычайной ситуацией: инфографика

Коронавирусная инфекция уже набирает обороты в Украине и президент Украины не исключает, что если коронавирус будет распространяться дальше и зараженных людей станет больше, то меры ужесточат и введут чрезвычайное положение во всей стране, хоть премьер-министр Шмыгаль и заявил, что на данный момент необходимости в этом нет.

Режим чрезвычайной ситуации уже введен в ряде областей Украины, и чем он отличается от режима чрезвычайного положения, в инфографике опубликовал Валерий Писаренко в своем Facebook.

Сравнительная таблица при чрезвычайном положении и чрезвычайной ситуации. Фото: facebook.com/vpysarenko

Сравнительная таблица при чрезвычайном положении и чрезвычайной ситуации. Фото: facebook.com/vpysarenko

Сравнительная таблица при чрезвычайном положении и чрезвычайной ситуации. Фото: facebook.com/vpysarenko

Как сообщали Українськi Новини, министр здравоохранения Илья Емец считает необходимым введение чрезвычайного положения из-за коронавируса.

Ранее Геращенко подтвердил возможность введения чрезвычайного положения в Украине.

По состоянию на 22:30 23 марта в Украине зафиксированы 83 случая коронавирусной инфекции, 26 из которых было выявлены 22 марта.

6 случаев коронавирусной инфекции выявлены 21 марта, 15 случаев - 20 марта, 10 случаев - 19 марта.

Во Львовской области коронавирус подозревают почти у 100 человек.