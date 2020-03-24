НБУ впервые с 10 марта не продавал валюту для поддержки курса гривны

В то время как эксперт спрогнозировал курс гривны на лето, Национальный банк впервые с 10 марта не продавал валюту на межбанке для сдерживания курса гривны.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

"Впервые за последние несколько недель Национальному банку не пришлось проводить интервенции по продаже валюты. Межбанковский рынок балансировался без нашего участия. Котировки находились преимущественно в диапазоне 27,7-28 UAH/USD", - говорится в нем.

Отмечается, что в ближайшие дни банки смогут пополнить свои кассы наличным долларом.

Партия банкнот должна вскоре поступить в Украину, после чего Национальный банк проведет очередную операцию по обмену наличной валюты на безналичную.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк в период с 10 по 23 марта включительно продал на межбанковском валютном рынке 2 069,6 млн долларов для удержания курса гривны.

Ранее Национальный банк впервые за долгое время начал покупать валюту на межбанке.

Ранее из-за прекращения авиаперевозок в банковской системе образовался дефицит наличной валюты.