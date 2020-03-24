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24 марта 2020, вторник, 15:48 151
Транспорт 2020-03-24T16:30:02+02:00
Українські Новини
Из-за коронавируса авиация Украины может потерять 15 млрд гривен за 3 месяца

Из-за коронавируса авиация Украины может потерять 15 млрд гривен за 3 месяца

Елена Литвин
Авиация, Карантин, Экономические потери, Нанесение убытков, ТПП Украины, коронавирус в Украине, убытки от коронавируса
Самолет.Фото: pixabay
Самолет.Фото: pixabay

В то время, как мировая туристическая отрасль оценивает свои потери в 1,7 трлн долларов, Авиационный комитет Торгово-промышленной палаты (ТПП) заявляет, что в 1-м квартале 2020 года (январь-март) экономические и финансовые убытки для предприятий авиационной отрасли от мер, связанных с предотвращением распространения коронавируса, могут составить от 10 до 15 млрд гривен.

Об этом говорится в решении по вопросам повестки дня внеочередного заседания комитета вместе с членами комитета предпринимателей туристическо-гостиничной индустрии от 17 марта, передают Українськi Новини.

"Члены авиационного комитета отметили убытки минимум от 10 до 15 млрд гривен предприятий авиационной отрасли только в 1-м квартале текущего года", - сказано в нем.

Отмечается, что больше всего подвержены экономическим последствиям такие предприятия как аэропорты и украинские авиакомпании, метеорологические центры и службы, хендлинговые и авиазаправочные компании, компании по техническому обслуживанию воздушных судов, кейтеринговые компании, а также специализированные государственные предприятия ("Украэрорух", государственные аэропорты).

Согласно решению, критически необходимо привлечение предприятий среднего и малого украинского бизнеса к обсуждению антикризисных мер с органами государственной власти и местного самоуправления.

"В ином случае туристическую, авиационную и гостиничную отрасль может охватить рецессия, что будет несравненно хуже, чем в 2008 году, поэтому и период восстановления будет значительно длиннее", - сказано в нем.

Члены комитетов отметили, что для восстановления полноценной деятельности авиационной отрасли, обслуживающих предприятий, туристических компаний нужно безотлагательно обеспечить со стороны государственной власти пакет реанимационных шагов.

По их мнению, пакет антикризисных мер должен предусматривать возможность предоставления предприятиям отраслей стабилизационных кредитов, разрешение предоставлять отпуска без сохранения заработной платы до окончания карантина по соглашению сторон, выплату пособия по временной нетрудоспособности за счет средств государства при простое производства, право для госаэропортов предоставлять каникулы пользователям услуг для оплаты услуг с последующей компенсацией со стороны государства, а также возможность автоматически пролонгировать действие сертификатов и актов летных проверок аэродромов.

Как сообщали Українськi Новини, Киев не планирует возмещать убытки учреждениям от запрета на проведение массовых мероприятий с 12 по 31 марта.

Тем временем глава агентства туризма также считает, что из-за коронавируса туризм в Украине понесет серьезные убытки.

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