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23 марта 2020, понедельник, 08:34 3921
Финансы 2020-03-23T08:39:36+02:00
Українські Новини
Пенсионный фонд рассказал, что необходимо сделать для выплаты пенсионерам по 1000 гривен

Пенсионный фонд рассказал, что необходимо сделать для выплаты пенсионерам по 1000 гривен

Сергей Жолобецкий
Госбюджет, Пенсионеры, Пенсия, Выплата, Пенсионный фонд Украины, индексация пенсий, доплата пенсионерам, бюджет пенсионного фонда
Чтоб доплатить пенсионерам по 1000 гривен необходимо принять закон
Чтоб доплатить пенсионерам по 1000 гривен необходимо принять закон

В то время, как в Минсоцполитики сообщили кому кроме пенсионеров доплатят по тысяче гривен, Пенсионный фонд сообщил, что для разовой выплаты по 1 тыс. гривен пенсионерам, которые получают пенсию менее 5 тыс. гривен, необходимо внести изменения в госбюджет и бюджет фонда.

Об этом Українським Новинам сообщили в ПФ.

"Осуществление вышеуказанных выплат потребует внесения изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", а также внесение изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 24.01.2020 N22 "Об утверждении бюджета Пенсионного фонда Украины" на 2020 год ", - сообщили в ПФ.

Также в фонде отметил, что по данным Государственного статистического наблюдения "Отчет о распределении пенсионеров по размерам назначенных месячных пенсий" по состоянию на начало текущего года численность лиц, размер пенсии которых не превышает 5 тыс. гривен, составлял 10 млн человек.

Общая сумма расходов на выплату указанной категории пенсионеров единовременной выплаты в размере 1 тыс. гривен составит 10 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, Министр социальной политики Марина Лазебная обещает своевременную выплату пенсий и автоматическое переоформление социальной помощи.

2 марта бывший в то время премьер-министром Алексей Гончарук сообщил, что решение об индексации пенсий еще не принято и находится в стадии разработки.

Ранее СМИ сообщали, что с марта будет проведена индексация пенсий в Украине.

Верховная Рада запретила на период карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19), и в течение 30 дней со дня его отмены начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) за несвоевременное осуществление платежей за жилищно-коммунальные услуги.

Ранее Верховная Рада отнесла юридический факт введения Кабинетом Министров карантина к форс-мажорным обстоятельствам.

Заместитель главы офиса Президента Юлия Ковалив сообщила, что индексация пенсий будет проведена за счет заимствований и сокращения расходов госбюджета.

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