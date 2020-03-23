Пенсионный фонд рассказал, что необходимо сделать для выплаты пенсионерам по 1000 гривен

В то время, как в Минсоцполитики сообщили кому кроме пенсионеров доплатят по тысяче гривен, Пенсионный фонд сообщил, что для разовой выплаты по 1 тыс. гривен пенсионерам, которые получают пенсию менее 5 тыс. гривен, необходимо внести изменения в госбюджет и бюджет фонда. Об этом Українським Новинам сообщили в ПФ. "Осуществление вышеуказанных выплат потребует внесения изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", а также внесение изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 24.01.2020 N22 "Об утверждении бюджета Пенсионного фонда Украины" на 2020 год ", - сообщили в ПФ. Также в фонде отметил, что по данным Государственного статистического наблюдения "Отчет о распределении пенсионеров по размерам назначенных месячных пенсий" по состоянию на начало текущего года численность лиц, размер пенсии которых не превышает 5 тыс. гривен, составлял 10 млн человек. Общая сумма расходов на выплату указанной категории пенсионеров единовременной выплаты в размере 1 тыс. гривен составит 10 млрд гривен. Как сообщали Українські Новини, Министр социальной политики Марина Лазебная обещает своевременную выплату пенсий и автоматическое переоформление социальной помощи. 2 марта бывший в то время премьер-министром Алексей Гончарук сообщил, что решение об индексации пенсий еще не принято и находится в стадии разработки. Ранее СМИ сообщали, что с марта будет проведена индексация пенсий в Украине. Верховная Рада запретила на период карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19), и в течение 30 дней со дня его отмены начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) за несвоевременное осуществление платежей за жилищно-коммунальные услуги. Ранее Верховная Рада отнесла юридический факт введения Кабинетом Министров карантина к форс-мажорным обстоятельствам. Заместитель главы офиса Президента Юлия Ковалив сообщила, что индексация пенсий будет проведена за счет заимствований и сокращения расходов госбюджета.