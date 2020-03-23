Пенсионный фонд рассказал, что необходимо сделать для выплаты пенсионерам по 1000 гривен

В то время, как в Минсоцполитики сообщили кому кроме пенсионеров доплатят по тысяче гривен, Пенсионный фонд сообщил, что для разовой выплаты по 1 тыс. гривен пенсионерам, которые получают пенсию менее 5 тыс. гривен, необходимо внести изменения в госбюджет и бюджет фонда.

Об этом Українським Новинам сообщили в ПФ.

"Осуществление вышеуказанных выплат потребует внесения изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", а также внесение изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 24.01.2020 N22 "Об утверждении бюджета Пенсионного фонда Украины" на 2020 год ", - сообщили в ПФ.

Также в фонде отметил, что по данным Государственного статистического наблюдения "Отчет о распределении пенсионеров по размерам назначенных месячных пенсий" по состоянию на начало текущего года численность лиц, размер пенсии которых не превышает 5 тыс. гривен, составлял 10 млн человек.

Общая сумма расходов на выплату указанной категории пенсионеров единовременной выплаты в размере 1 тыс. гривен составит 10 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, Министр социальной политики Марина Лазебная обещает своевременную выплату пенсий и автоматическое переоформление социальной помощи.

2 марта бывший в то время премьер-министром Алексей Гончарук сообщил, что решение об индексации пенсий еще не принято и находится в стадии разработки.

Ранее СМИ сообщали, что с марта будет проведена индексация пенсий в Украине.

Верховная Рада запретила на период карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19), и в течение 30 дней со дня его отмены начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) за несвоевременное осуществление платежей за жилищно-коммунальные услуги.

Ранее Верховная Рада отнесла юридический факт введения Кабинетом Министров карантина к форс-мажорным обстоятельствам.

Заместитель главы офиса Президента Юлия Ковалив сообщила, что индексация пенсий будет проведена за счет заимствований и сокращения расходов госбюджета.