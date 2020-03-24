В Украине лабораторно подтвердили 93 случая заболевания Covid-19, и еще 21 украинец лечится заграницей. О том, в каких условиях находлся первый заразившийся в Черновцах сообщает "BBC Украина".

Согласно официальной статистике, 21 февраля первым коронавирусом заразился Александр в Черновцах. Они вместе с женой полетели из румынской Сучавы в итальянский город Бергамо.

"Мы едем домой, отдыхаем, ложимся спать. 27 число. В этот день у моего отца и еще хорошей подруги был день рождения. Мы и планировали свое путешествие так, чтобы можно было вернуться к этому дню. Однако, ни к отцу, ни к подруге в гости мы не пошли. Поймите, у нас не было симптомов. Разве что оставалась усталость. Но оставалось психологическое ощущение того, что мы приехали из опасной зоны и .... А вдруг?", - рассказал он.

Супруги приняли решение самоизолироваться на несколько дней и уже 28 февраля у мужчины повысилась температура.

"Что дальше делать? Звоним "103". Через полчаса уже была машина скорой. Все - в защитной одежде. Меня госпитализировали. Поместили в инфекционное отделение. Взяли мазки на анализы. Третьего марта у меня день рождения. Я этот день никогда не забуду. Очень странный", - продолжин он.

Мужчину госпитализировали в субботу в 10 утра. Он добавил, что соседи видели, как его забирала скорая и соспоставили факты.

После госпитализации Александр просил медиков проверить и его жену, но ему отказали, аргументировав отсутствием симптомов. В итоге жители дома устроили бунт под ее окнами, и женщину вынуждено отвезли в изолятор.

"Люди очень испугались. Потому что почти все, кто был ... назовем это бунтом, были уверены, что она также является носителем возбудителя. И они очень переживали за свою безопасность. С одной стороны, я их понимаю. Эмоции людей на тот момент. Когда вы понимаете, что опасность не где-то в Китае или в Италии, а здесь - у ваших дверей. И, инстинктивно, вы хотите эту опасность уничтожить. Я это понимаю. Поэтому зла на людей я не держу. Я десятки раз моделировал эту ситуацию, ставил себя на место этих людей. И с моей стороны это выглядит так: есть, все-таки есть компетентные люди, которые должны объяснить, как действовать в той или иной ситуации", - рассказал он об отношении соседей.

Мужчина также сообщил о том, как проходило лечение в больнице.

"Лечат от симптомов, которые проявляются на данный момент. Если 29 февраля, когда меня госпитализировали, у меня была просто температура и першение в горле, то когда у меня уже был результат моего теста - 3 марта - у меня уже тогда была пневмония. И мое состояние ухудшилось", - рассказал Александр.

В палате было холодно и всего две розетки, в которые медперсонал предложил мужчине подключить собственный обогреватель.

"Я спал в куртке. Я думал, что это временно, я не представлял, что в таких условиях можно долгое время провести. Я говорил врачам: "Давайте что-то делать! "Мне ответили: "Попросите, чтобы кто-то принес вам обогреватель". А я смотрю - в боксе одном только две розетки, куда можно включить этот обогреватель, и они поплавились. Видно, что туда уже включали обогреватели и те розетки поплавлись не просто так. На следующий день вызвали электрика. Он что-то покрутил и сказал, что все безопасно. За собственные средства мне отец купил не самое мощное, на 800 Ватт, обогреватель", - поделился мужчина.

Александр добавил, что в больнице изначально ничего не было готово для того, чтобы принимать больных.

"Надо было кричать, надо было говорить, надо было постоянно прессовать - и эти вопросы постепенно решались. Люди с пониманием подходили, за что я очень благодарен. Но на самом деле с самого начала там ничего не было готово для приема. Скажем так, гастрономическое удовольствие вы там не получите, но не будете голодны. Один раз в день мне мои родные приносили еду домашнюю. Одним словом, с питанием было нормально", - делится впечатлениями Александр об условиях и питаниии в больнице.

На лечении мужчина находился 20 дней. Из них - 14 он действительно болел.

"В общем, в инфекционном отделении я провел полных 20 дней. Из них две недели, действительно, в состоянии болезни. То есть, медикаментозное лечение полноценное: системы, уколы, антибиотики. А последнюю неделю, когда организм начал бороться, тогда становилось легче. Тогда уже просто ждал выписку", - сообщил он.

Мужчина добавил, что большинство лекарст он и его семья покупали самостоятельно, но вскоре больница сама начала обеспечивать неоходимыми медикаментами.

"70% всех медикаментов мы покупали за свой счет. Ситуация улучшилась примерно через неделю моего пребывания. Постепенно лекарствами обеспечивала клиника. К концу мы просто покупали какие-то мелочи... Знаете, я бесконечно благодарен врачам и всему медперсоналу. За то, что они делали каждый день. Мы уже с ними сдружились. И когда меня выписывали, я видел слезы радости на их глазах. Потому что, несмотря на все, они достойно выполняли свою работу. Я благодарен, что они поставили меня на ноги", - рассказал он.

Другие условия оставляли желать лучшего. Душа в больнице не было и мужчине приходилось мыться в тазике.

"Больше всего мечтал о душе, возможности помыться в больнице не было. Это, действительно, и психологическая, и физиологическая проблема. Я просил и максимум, что мне могли организовать - это ведро горячей воды и тазик. Немножко можно помыться, но все равно вы не помоетесь так, как надо. Но я понимал, что эту проблему не решить по-другому в таких условиях", - рассказал Александр.

Сейчас мужчину выписали и он находится дома в самоизоляции. Он также рассказал как отреагировали соседи на его возвращение.

"Сейчас, когда меня выписали и я попал домой... Честно скажу, я встретил только одну соседку, которая искренне извинилась. Хотя на видео я ее даже не видел. Мне было приятно. Но не передо мной надо извиняться. Все-таки основной удар получила жена. Очень неприятно было наблюдать, как ее выводят... Просто как-то вора. Просто неприятно. Так, чтобы кто-то к нам зашел, - такого не было. Возможно, люди опасаются. Думают, что мы можем опасность составлять для них. Кто нас действительно поддерживает - это родственники и друзья. Быть первым - всегда страшно. Но я рад, что уже все позади", подитожил Александр.

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