В четверг депутаты соберутся в Раде, а Зеленский встретится со "слугами народа"

Верховная Рада намерена провести свое внеочередное заседание в четверг, 26 марта.

Об этом депутат парламента от фракции "Слуга народа" Александр Качура сообщил Українським Новинам.

Качура отметил, что заседание планируется провести в четверг, однако точное время проведения и повестка дня еще обсуждаются.

Также перед заседанием пройдет собрание фракции "Слуга народа" совместно с Президентом Владимиром Зеленским.

Политик добавил, что будет настаивать на включении в повестку дня своего законопроекта №3253 о введении уголовной ответственности за спекуляцию на ценах на средства защиты.

Как сообщали Українськi Новини, 23 марта Рада собиралась тестировать удаленное голосование.

Ранее стали известны результаты тестов на коронавирус депутатов Рады. После того как стало известно, что Шахов, заболевший коронавирусом, посещал заседание комитета по вопросам экологической политики и природопользования парламента после приезда из-за границы.

Также Верховная Рада отнесла юридический факт введения Кабинетом Министров карантина к форс-мажорным обстоятельствам.