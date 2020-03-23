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23 марта 2020, понедельник, 23:27 73
Политика 2020-03-23T23:27:55+02:00
Українські Новини
Нет необходимости вводить чрезвычайное положение, - Шмыгаль

Нет необходимости вводить чрезвычайное положение, - Шмыгаль

Ольга Фандорина
Чрезвычайное положение, Коронавирус, Денис Шмыгаль, коронавирус в Украине
Шмыгаль. Скриншот телеканала ICTV
Шмыгаль. Скриншот телеканала ICTV

Премьер-министр Денис Шмыгаль пока не видит необходимости введения чрезвычайного положения по всей Украине.

Об этом он сообщил в эфире ток-шоу "Свобода слова" на канале ICTV, передают Українськi Новини.

"На данный момент нет необходимости введения чрезвычайного положения", - написал он.

По мнению премьера, такое положение нужно вводить тогда, когда действительно происходит что-то чрезвычайное.

Он отметил, что ситуация с коронавирусом пока умеренная, Кабинет Министров вводит режим чрезвычайной ситуации в каждой области, где обнаруживаются заболевшие.

Как сообщали Українськi Новини, министр здравоохранения Илья Емец считает необходимым введение чрезвычайного положения из-за коронавируса.

Ранее Геращенко подтвердил возможность введения чрезвычайного положения в Украине.

По состоянию на 22:30 23 марта в Украине зафиксированы 83 случая коронавирусной инфекции, 26 из которых было выявлены 22 марта.

6 случаев коронавирусной инфекции выявлены 21 марта, 15 случаев - 20 марта, 10 случаев - 19 марта.

Во Львовской области коронавирус подозревают почти у 100 человек.

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