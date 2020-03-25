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25 марта 2020, среда, 05:05 161
Финансы 2020-03-25T05:05:01+02:00
Українські Новини
Доллар начал падать. официальный курс валют на среду

Доллар начал падать. официальный курс валют на среду

Ярина Вацяк
Курс гривны, Курс валют, Официальный курс, Курс НБУ, курс доллара, Курс евро
Гривны
Гривны

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 25 марта, на 33,98 коп. до 27,7728 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 24 марта, на 37,40 коп. до 28,1126 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 32,7039
1 доллар США 27,7728
1 швейцарский франк 28,4645
10 иен 2,5062
10 российских рублей 3,5456
1 евро 30,1057

Как сообщали Українські Новини, во вторник курс продажи наличного доллара повысилася в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 по сравнению с 23 марта на 8,29 коп. до 28,3716 UAH/USD, курс покупки – повысился на 15,31 коп. до 27,5031 UAH/USD.

Тем временем, финансовые аналитики категорически не рекомендуют украинцам поддаваться панике и покупать доллары по нынешнему спекулятивному курсу. 

Ранее Приватбанк решил перевести валютообмен в онлайн-режим до восстановления международного авиасообщения, а  население купило $300 млн за первую неделю кризиса.

Кроме того, Українські Новини писали о том, как купить валюту, не выходя из дома.

 

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