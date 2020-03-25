Доллар начал падать. официальный курс валют на среду

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 25 марта, на 33,98 коп. до 27,7728 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 24 марта, на 37,40 коп. до 28,1126 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 32,7039 1 доллар США 27,7728 1 швейцарский франк 28,4645 10 иен 2,5062 10 российских рублей 3,5456 1 евро 30,1057

Как сообщали Українські Новини, во вторник курс продажи наличного доллара повысилася в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 по сравнению с 23 марта на 8,29 коп. до 28,3716 UAH/USD, курс покупки – повысился на 15,31 коп. до 27,5031 UAH/USD.

Тем временем, финансовые аналитики категорически не рекомендуют украинцам поддаваться панике и покупать доллары по нынешнему спекулятивному курсу.

Ранее Приватбанк решил перевести валютообмен в онлайн-режим до восстановления международного авиасообщения, а население купило $300 млн за первую неделю кризиса.

Кроме того, Українські Новини писали о том, как купить валюту, не выходя из дома.