Население купило $300 млн за первую неделю кризиса

В то время, как доллар на межбанке подорожал до 27 UAH/USD, население купило 300 млн долларов за первую неделю кризиса.

Об этом во время брифинга сообщил замглавы НБУ Олег Чурий, передают Українські Новини.

"С начала прошлой недели и до этого понедельника, это 5 рабочих дней…население купило 300 млн долларов", - сказал он.

Чурий добавил, что НБУ имеет достаточно резервов для поддержания рынка.

"НБУ не рассматривает введения каких либо ограничений… Введение ограничений будет иметь негативный эффект", - добавил замглавы НБУ.

Как сообщали Українські Новини, НБУ удовлетворяет весь спрос на валюту на межбанке.

Курс гривны по заявкам физических лиц на неофициальном рынке во вторник на продажу составляет 28,78 UAH/USD, на покупку - 27,92 UAH/USD.

В то время, как Нацбанк пытается сдержать курс гривны, он отмечает, что в банковской системе образовался дефицит наличной валюты.