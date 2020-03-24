Гривна снова скакнула вверх. Курс НБУ на среду

В то время, как доллар взлетел в обменниках, Национальный банк повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 25 марта, на 31,94 коп. до 27,8139 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 24 марта, на 19,03 коп. до 28,1333 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в то время, как эксперт спрогнозировал обвал гривны и падение ВВП из-за возможного продления карантина до лета, Инвесткомпания Concorde Capital прогнозирует влияние карантина на падение ВВП на 4-5% и курс гривны 28,5 UAH/USD на конец 2020 года.

Также генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала заявляет, что в случае продления карантина до июня-июля снижение ВВП в Украине может достичь 9% при курсе 35 UAH/USD.

А финансовые аналитики категорически не рекомендуют украинцам поддаваться панике и покупать доллары по нынешнему спекулятивному курсу.