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24 марта 2020, вторник, 13:29 157
Экономика 2020-03-24T13:29:50+02:00
Українські Новини
Гривна снова скакнула вверх. Курс НБУ на среду

Гривна снова скакнула вверх. Курс НБУ на среду

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, Курс НБУ, Курс гривны на завтра
Курс гривны
Курс гривны

В то время, как доллар взлетел в обменниках, Национальный банк повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 25 марта, на 31,94 коп. до 27,8139 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 24 марта, на 19,03 коп. до 28,1333 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в то время, как эксперт спрогнозировал обвал гривны и падение ВВП из-за возможного продления карантина до лета, Инвесткомпания Concorde Capital прогнозирует влияние карантина на падение ВВП на 4-5% и курс гривны 28,5 UAH/USD на конец 2020 года.

Также генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала заявляет, что в случае продления карантина до июня-июля снижение ВВП в Украине может достичь 9% при курсе 35 UAH/USD.

А финансовые аналитики категорически не рекомендуют украинцам поддаваться панике и покупать доллары по нынешнему спекулятивному курсу. 

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